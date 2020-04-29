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«Газпром» сжигает наличные со скоростью 4,4 миллиарда рублей в неделю

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  • 29.04.2020, 21:21
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«Газпром» сжигает наличные со скоростью 4,4 миллиарда рублей в неделю

Газовый холдинг стал убыточным по денежным потокам.

Мегастройки по возведению трубопроводов в Китай, Турцию и в обход Украины вместе с падением цен на газ в Европе нанесли тяжелый удар по бюджету «Газпрома».

Газовый холдинг, обладающий монопольным правом на экспорт российского трубопроводного газа, завершил 2019 год с рекордной в своей истории «дырой» в денежных потоках, передает finanz.ru.

Потеряв 6,8% выручки (она уменьшилась с 8,224 до 7,659 трлн рублей) и столкнувшись с падением продаж как в Европе (на 1,2%), так и в России (на 1,5%), «Газпром» отчитался от падении чистой прибыли на 17%, до 1,269 трлн рублей.

При этом по движению денежных средств на счетах компания стала убыточной. Получив 1,709 трлн рублей от операционной деятельности, «Газпром» потратил 1,938 триллиона на инвестиции, в том числе капитальные стройки и выдачу займов дочерним структурам.

фото с сайта: finanz.ru

Из режима генерации денежного потока холдинг переключился к «прожиганию наличных», потратив на 229 млрд рублей больше, чем заработал. Средняя скорость этого процесса составила 19 млрд рублей в месяц, 4,4 млрд рублей в неделю и 627 млн рублей в день.

Ситуацию осложнила необходимость выплатить дивиденды - 379,5 млрд рублей за предыдущий год. Чтобы покрыть «дыру» в бюджете, «Газпром» привлек 230 млрд рублей долгосрочных займов и на 68 млрд рублей увеличил краткосрочный долг, а также начал проедать «денежную подушку», накопленную на банковских счетах.

Начав год с 849,4 млрд рублей в виде «денежных средств и их эквивалентов», к его концу компания имела на 153,3 млрд рублей меньше.

«Групповые показатели по международным стандартам финансовой отчетности ухудшаются, в этой части эта проблема нас сильно беспокоит», - заявил в ходе телефонной конференции начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников: на фоне эпидемии коронавируса цены на газ в Европе отправились в крутое пике и в середине апреля уходили ниже внутрироссийских. (36 долларов за тысячу кубометров в Британии и 66 долларов на нидерландском хабе TTF).

В 2019 году средняя цена реализации российского газа в ЕС упала на 12,2%, до 210 долларов за тысячу кубометров, а в 2020-м «Газпром» закладывает в бюджет уровни еще на треть ниже - 133 доллара за тысячу кубометров с возможным до 70 долларов летом, сообщил Иванников.

При этом экспорта в Европу снизится на 17%, до 166 млрд рублей, предупредил топ-менеджер. Таким образом, «Газпром» может потерять половину выручки на своем самом рентабельном рынке.

«Газпром» намерен сократить капвложения по группе с 1,6 до 1,3 трлн руб. в 2020 году и перенести реализацию некоторых инвестпроектов в рамках мер по сокращению затрат, сообщил Иванников.

Сокращать дивиденды компания не планирует, добавил он: правление «Газпрома» приняло решение выплатить 361 млрд рублей, или 15,24 рублей на акцию (30% скорректированной прибыли по МСФО), а к 2022-му довести объем выплат до 50%.


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