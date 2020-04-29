Ученые: 2020 может стать самым жарким годом в истории наблюдений 5 29.04.2020, 21:50

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Январь текущего года уже был самым теплым в истории.

Метеорологи считают, что у 2020 года есть все шансы на то, чтобы стать самым жарким годом в истории наблюдений. Во всяком случае, они уверены в этом 50-75%, сообщает zn.ua со ссылкой на The Guardian.

Несмотря на то, что карантинные меры, которые были введены по всему миру, очистили небо, их недостаточно для того, чтобы охладить планету. Необходимы более глубокие и долговременные меры.

Согласно подсчетам Национального управления океанографических и атмосферных исследований США, 2020 год с вероятностью в 75% будет самым жарким в истории наблюдений. Шансы же на то, что он войдет в первую пятерку самых жарких лет составляют 99,9%.

По словам ученых, нынешние тенденции совпадают с 2016 годом, когда температура поднялась в начале года из-за сильного Эль-Ниньо, а затем снизилась.

Гэвин Шмидт из Института космических исследований имени Годдарда провел отдельное исследование. Его результаты свидетельствуют о том, что 2020 будет самым жарким годом в истории наблюдений с вероятностью 60%.

Метеорологическая служба Великобритании оценивает эти шансы в 50%. В ведомстве уверены, что нынешний год продолжит "гонку" высоких температур, начатую в 2015 году. Аномально высокая температура становится нормой, по мере того, как каждый последующий год и даже месяц устанавливают новые рекорды жары.

Январь 2020 года был самым теплым в истории наблюдений, оставив столицы многих арктических стран без снега. В феврале температура в Антарктиде поднялась до 20 градусов Цельсия, а в апреле рекордные шесть градусов Цельсия зафиксировали в Гренландии.