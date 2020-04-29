Как готовится к смене реаниматолог из минской больницы, которая работает с COVID-19 4 29.04.2020, 22:04

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: SCANPIX/TASS

Девушка работает в 10-й городской клинической больнице.

Врач анестезиолог-реаниматолог из Минска показала, как готовится к смене. Девушка работает в 10-й городской клинической больнице, которая принимает больных с COVID-19, пишет tut.by.

Необычное видео анестезиолог-реаниматолог 10-й городской клинической больницы Минска Татьяна Салей разместила на своей странице в инстаграме.

Ролик рассказывает, как Татьяна и ее коллега готовятся к смене: врачи надевают защитный костюм, перчатки, очки.

В многочисленных комментариях люди пишут слова благодарности врачам, которые работают в условиях пандемии.