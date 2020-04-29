Зачем он теперь? 2 Илья Вайцман

29.04.2020, 22:15

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Илья Вайцман

Путин стал заложником своей PR-концепции «не ассоциироваться ни с чем негативным».

Собственно, все идет, как по писанному: губернаторы почувствовали вкус власти. Регионы вводили карантинные ограничения, как минимум, на две ближайшие недели - даже не дожидаясь формального объявления этого режима президентом страны. Да и границы между "субъектами федерации" постепенно закрываются.

Когда эпидемия пройдет и Владимир Владимирович™ вылезет, наконец, из своего бункера под корягой - его запросто уже перестанут узнавать. Причем, речь не о "дорогих россиянах", а о "соратниках" и Путиным же назначенных чиновниках. "Ты кто такое, вообще? Мы и без тебя прекрасно живем, ты нам не нужен! Давай, до свидания!"

Сами подумайте: зачем губернаторам отдавать власть обратно? Да и смысл перечисления налогов в "федеральный" центр для них пропал - раньше это было признаком лояльности и платой за "ярлык на княжение", а теперь зачем?

Путин, фактически, стал заложником своей PR-концепции: "не ассоциироваться ни с чем негативным". Это срабатывало, пока проблемы были локальными и краткосрочными, сейчас же эффект от сидения под корягой и переваливания ответственности "на места" вырисовывается обратный. Ну... Если мыслить только "рейтингами", то рано или поздно на эти грабли приходится прыгать.

P.S. "Ну, раз надо - поехали к удавам!"

Илья Вайцман, Facebook