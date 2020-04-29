В США заявили об успешных испытаниях нового препарата против коронавируса 1 29.04.2020, 22:33

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Испытания препарата показали, что лекарство может блокировать вирус.

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи заявил, что результаты исследования пробного лекарственного средства против коронавируса "Ремдесивир" показали "довольно хорошие новости". Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNBC.

Он рассказал, что среднее время выздоровления у пациентов, принимавших препарат, составило 11 дней, по сравнению с 15 днями в группе плацебо. Результаты также свидетельствуют об уменьшении уровня смертности: показатель летальности в группе людей, принимавших "Ремдесивир", составляет 8%, а в группе плацебо - 11,6%.

"Доказано, что лекарство может блокировать этот вирус. Когда вы знаете, что лекарство действует, вы должны сообщить людям в группе плацебо, чтобы они могли его принять. Это будет новый стандарт медицинской помощи", - заявил Фаучи.

Ожидается, что представители здравоохранения США опубликуют полные результаты исследования препарата.

Производитель препарата, биотехнологическая компания Gilead Sciences, также опубликовал предварительные результаты своего собственного исследования, которые показали, что состояние почти половины пациентов, получавших в течение пяти дней дозу "Ремдесивира", улучшились. В клиническом исследовании приняли участие 397 пациентов с тяжелыми случаями COVID-19.