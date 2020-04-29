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Сотрудник «скорой» в Боровлянах: С каждым днем все больше и больше коллег «слегает с плюсами»

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  • 29.04.2020, 22:41
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Сотрудник «скорой» в Боровлянах: С каждым днем все больше и больше коллег «слегает с плюсами»
иллюстрационное Фото

Медики выезжают к больным без какой-либо защиты.

В этом году подразделения скорой медицинской помощи всех районов Минской области начали подчиняться одному центру. Реорганизация фактически совпала с пандемией коронавируса. Сотрудники скорой жалуются, что им не хватает респираторов, в результате только в Боровлянах более 20 человек — на больничном, есть случаи заражения и в Столбцах. А еще медики опасаются остаться без обещанных доплат, ведь они не успели пройти аттестацию в новосозданном Минском областном центре скорой медицинской помощи, пишет tut.by.

— С самого начала пандемии не хватало сотрудников, не хватало средств индивидуальной защиты, — рассказывает сотрудник скорой помощи на подстанции в Боровлянах. — Руководство на это отвечало: «Скоро будут, потерпите». «Дотерпелись» до того, что нужно было выезжать на визит к инфицированным, а защиты никакой не было. Помощь пришла от обычных людей, волонтеров, они привозили все что могли: перчатки, маски, которые шили сами, комбинезоны, а также респираторы. Спасибо им огромное! Но ситуация ухудшалась: количество больных, которых мы перевозили, доходило до 40 в сутки. А выезжать на подтвержденные «ковиды» приходилось в простейших респираторах, не предназначенных для таких случаев. Последствий долго ждать не пришлось: сейчас на больничном более 25 человек, 8 коллег с положительным тестом на COVID-19.

Собеседник говорит, что санстанция не обрабатывала подстанцию, которая находится в Боровлянах по улице Фрунзенской, медработники своими силами проводили дезинфекцию.

— Мазки никто не брал централизованно. Коллеги узнавали про свой диагноз, когда попадали в больницу. С каждым днем все больше и больше коллег «слегает с плюсами». В бригаде, по нормативу состоящей из 2−3 медработников, работает один специалист. Мы шли лечить, помогать людям, спасать их, но никак не «бросаться грудью на амбразуру» без средств индивидуальной защиты. И мы не отказываемся работать, мы только просто просим предоставить средства защиты соответствующего уровня.

Проблемы со средствами защиты были у сотрудников скорой помощи и в Столбцах, там тоже есть подтвержденные случаи коронавируса, подстанция подчиняется Минскому областному центру скорой медицинской помощи. Выручали волонтеры.

Медработники также беспокоятся, получат ли они обещанные доплаты за работу с зараженными коронавирусом.

— Так как организация вновь созданная, аттестация рабочих мест не проводилась, соответственно, доплаты за «вредность» у нас нет. С 1 апреля и по сегодняшний день контракты с нами не подписывают, должностных инструкций нет. Сейчас мы перешли на режим, когда берем только экстренные вызовы, когда у человека температура 39 и 40, которая не снижается лекарствами, плюс начались осложнения — например, появилась одышка. Везем в больницы, где есть места: Воложин, Смолевичи, Копыль и так далее. Если у человека пневмония или подтвержденный коронавирус, но температура 38 и ниже, мы не приезжаем, пациент лечится дома.


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