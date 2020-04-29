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«Никому не нужны мы»

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  • 29.04.2020, 22:54
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«Никому не нужны мы»
Столбцовский психоневрологический дом-интернат.
фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

В общежитии для престарелых под Столбцами – вспышка коронавируса.

В Столбцовском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов пытаются скрыть взрыв коронавируса. Информации об этом действительно нигде нет, а на официальном сайте дома-интерната из новостей, связанных с эпидемией, только просьба помочь общежитию средствами защиты, пишет «Белсат».

Столбцовский психоневрологический дом-интернат. Ирина Ареховская / Belsat.eu

От Столбцов до деревни Куль, где расположен дом-интернат для престарелых и инвалидов, 46 километров. Здание общежития скрылось в 800 метрах от деревни.

Столбцовский психоневрологический дом-интернат находится в деревне Куль. Ирина Ареховская / Belsat.eu

Серый высокий забор из бетонных плит скрывает происходящее на территории. Мы влезаем на холм и видим, что в одном из зданий идет ремонт: рабочих около десятка. Проживающих в общежитии нигде не видно.

Их здесь, по информации официального сайта, — 500 человек. И еще 260 работников. Если информация о вспышке коронавируса подтвердится, в эпицентре окажется не менее 760 человек. Сколько из них пенсионеров, которые в силу возраста находятся в группе риска, неизвестно.

В окне появляется парень, выглядит в открытую форточку и что-то кричит мне. Спрашиваю в ответ:

— У вас больные коронавирусом есть?

— Хватает! Они в другом корпусе лежат, температура у многих.

Столбцовский психоневрологический дом-интернат. Ирина Ареховская / Belsat.eu

Многие работники общежития живут совсем рядом. Два трехэтажных дома на два подъезда с возвышенности смотрят на общежитие. Во дворах трехэтажек пустота, только мужчина работает в гараже.

Дома, где живут сотрудники психоневрологического дома-интерната. Ирина Ареховская / Belsat.eu
Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

— Я ничего не знаю особо. Жена моя медсестра там, говорит, что очень много заболевших. Да вы в любой подъезд зайдите, здесь почти везде работники.

Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

В первой квартире, дверь которой нам открыли, живет санитарка Ольга Вацлавовна.

Ольга Вацлавовна. Ирина Ареховская / Belsat.eu

— Да, есть больные в общежитии, да даже в нашем подъезде в двух квартирах есть работники с подтвержденным диагнозом. В других подъездах тоже есть. Но мы боремся в общежитии, я вот только час назад с работы вернулась. Я дезинфектор: все помыла, все поверхности протерла. И средства у нас все есть. Работаем в масках и щитах защитных. Но у меня пока что тест отрицательный, их всем работникам делают.

По информации наших источников, на днях в общежитие отвезли не менее 300 тестов для диагностики коронавируса.

— Вы поднимитесь выше, там целая семья с положительным тестом, – указывает на второй этаж Ольга Вацлавовна.

В квартире на втором этаже живут Жанна и Геннадий, оба работают санитарами в Столбцовском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Мужчина отказывается от комментариев и закрывает дверь со словами «мы в изоляции», но нас останавливает его жена и сквозь слезы просит выслушать, говорит, что положительный результат на коронавирус у мужа, а ей «никто не звонил, наверное, не подтвердился».

Жанна. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

— У нас тут половина Шанхая такого лежит, врача нет! Что это такое? Никого нет. Может, кого надо в больницу. Никому не надо мы.

Жанна рассказывает, что первой заболела она, была температура и кашель.

— Открыли больничный. Никто мне тестов не делал, потом сделали уже, когда пошла эта эпидемия у нас. Сделали мужу тест, потом сразу приехали и мне сделали, потому что я на больничном.

С обидой Жанна рассказывает, что к ним никто ни разу не приехал, не назначил никакого лечения, а у Геннадия до сих пор держится температура. Что происходит в общежитии, они не знают, потому что на работе не были уже несколько дней.

— Я в изоляции с 22 апреля, а муж – с воскресенья [26 апреля. – Прим.].

Еще одна работница общежития, которая согласилась пообщаться, — Светлана. На работе женщина не была уже 5 дней из-за больничного. Но знает, что в общежитии карантин и много людей с температурой.

На третьем этаже живет Наталья. Она выглядывает в окно и рассказывает, что среди заболевших, действительно, много работников.

Наталья. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

— Мама моя лежит в Боровлянах с подтвержденным COVID-19, она также работает санитаркой в общежитии. А я была несколько дней с температурой, сейчас невысокая температура и мне больничный закрыли. На работу в среду пойду. Я учительница в школе.

Возвращаясь назад, проходим через общежитие. На территории сейчас не пусто, через ворота видим чуть более десятка человек. Это проживающие вышли на прогулку.

Получить комментарий у директора Столбцовского дома-интерната Юрия Колосовского не удалось.

— Обращайтесь в официальные органы, – порекомендовал он.

Вера Борисевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома, отказалась комментировать ситуацию и повесила трубку.

Никакой официально информации о том, что происходит в Столбцовском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов, нет до сих пор.


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