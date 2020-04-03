В Германии число умерших от коронавируса превысило 1000 человек 3.04.2020, 7:37

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По показателям лидируют Бавария и Северный Рейн - Вестфалия.

В Германии к вечеру четверга, 2 апреля, от последствий заболевания COVID-19 скончался как минимум 1001 человек. Это следует из подсчета агентства dpa, которое оценило новейшие данные, представленные федеральными землями, сообщает dw.com.

По его сведениям, число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 достигло 79 400 человек.

Самые высокие показатели зафиксированы в федеральных землях Бавария на юго-востоке страны и Северный Рейн - Вестфалия на западе. В первой число подтвержденных случаев заражения составляет 19 100, скончались 277 человек. Во второй цифры чуть меньше: коронавирусная инфекция диагностирована у 17 600 человек, умерли 202.

Если анализировать число заразившихся на 100 тысяч населения, то в Баварии оно составляет 146,5. В целом по стране показатель чуть ниже - 95,6. В общемировой статистике ФРГ находится по количеству инфицированных на четвертом месте - после США, Италии и Испании.

В тюрьму - за нарушение карантина

Между тем в Германии уже начали сажать в тюрьму за нарушение карантина. Так, 27-летнего жителя баварского города Ландсхута приговорили к неделе лишения свободы, после того как полиция в третий раз застала его за распитием алкогольных напитков с приятелями, несмотря на строгий запрет социальных контактов. Федеральный закон о защите от инфекционных болезней предусматривает за нарушение этого порядка штрафы до 25 тысячи евро или тюремные сроки от трех месяцев до пяти лет, если нарушитель кого-либо заразит.