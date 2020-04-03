В США демократы перенесли выдвижение своего кандидата в президенты 2 3.04.2020, 8:09

Фото: Reuters

В предвыборной гонке остались Джо Байден и Берни Сандерс.

Демократическая партия США перенесла выдвижение своего кандидата на пост президента из-за пандемии коронавируса, сообщает nv.ua.

Национальный комитет Демократической партии сообщил, что съезд, на котором должен быть назван соперник Дональда Трампа на предстоящих выборах, перенесен с июля на 17 августа.

«В нынешней обстановке неопределенности самым разумным подходом мы считаем заручиться дополнительным временем и следить за развитием ситуации, чтобы мы смогли безопасно и успешно провести съезд», — заявил глава комитета по национальным съездам Демократической партии Джо Солмонезе.

Наибольшие шансы стать кандидатом на президентских выборах от Демократической партии у бывшего вице-президента США Джо Байдена.