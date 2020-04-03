Врачи назвали три необычных симптома коронавируса 3.04.2020, 8:19

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Фото: Униан

О них стоит знать.

Коронавирус уверенно шагает по планете — по состоянию на 2 апреля.

Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило миллион.

Во многих странах основанием для обращения к врачу являются кашель, затрудненное дыхание, лихорадка.

Эти проявления считаются типичными для коронавируса. Однако с ростом случаев заболеваемости обнаруживаются и другие симптомы. Они менее распространены, поэтому появление одного из них или даже нескольких не считается признаком коронавируса. Но знать о них все же стоит, пишет nv.ua.

Симптом № 1: Красные глаза

Масштабы распространения Covid-19 в США огромны, поэтому именно американским врачам удалось проследить интересную особенность. У некоторых пациентов с подтвержденным коронавирусом наблюдалось покраснение склеры и конъюнктивит. По мнению Американской Ассоциации Офтальмологов, это происходит из-за контакта вирусного аэрозоля с глазами. Известно, что коронавирус может попасть в организм человека через слизистую оболочку, поэтому наряду с ношением маски, частым мытьем рук и использованием антисептика специалисты рекомендуют надевать очки тем, кто находится в группе риска.

ААС отмечает, что этот симптом наблюдается только у 1−3% больных Covid-19. Однако на него стоит обратить внимание, если у человека имеется хотя бы одно из респираторных проявлений коронавируса.

Симптом № 2: Головокружение

Несмотря на то, что головокружение не считается основным признаком коронавируса, упоминания о нем все же есть. Например, в случае с 73-летней жительницей Таиланда. Также, ранее «Новое время» взяло интервью у пациента из Житомира, заболевшего Covid-19. В нем мужчина рассказал, что испытывал головокружение в начале болезни.

Головокружение сопровождает многие вирусные болезни: грипп, ОРЗ, менингит, острый герпес и другие. Но в период пандемии это явление может наблюдаться и у здоровых людей, поскольку имеет в числе прочих и психологические причины: например, стресс из-за потока негативной информации, тревога за близких, недосып, отсутствие физической активности.

Симптом № 3: Расстройство пищеварения и диарея

Ранее среди пациентов с тяжелой формой Covid-19 уже фиксировались случаи диареи, тошноты и рвоты. Однако последние исследования, результаты которых опубликованы в Американском журнале гастроэнтерологии, говорят о частых расстройствах пищеварительного тракта у больных в легкой форме. Из 200 пациентов клиники Юнион Хоспитал в Ухане почти половина жаловалась на этот симптом. А у 20% он был первым проявлением болезни.

По мнению ученых, это открытие позволит расширить диагностику, выявив заболевание у людей, не имеющих основных симптомов Covid-19.