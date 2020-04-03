Во Франции за сутки от COVID-19 умерло более 1350 человек 1 3.04.2020, 8:51

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Страна вышла на первое место в мире по этому показателю.

На данный момент в мире коронавирусом заразились 1 016 310 человек. Умерло с начала пандемии 53 236.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 79 869 человек. Больше всего заразилось в США — 29 874 человека.

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 5 975 человек.

Больше всего жертв за сутки было во Франции, где за последние 24 часа умерло 1 355 человек. Затем идут США (968), Испания (961), Италия (760), Великобритания (569).