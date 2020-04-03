Во Франции за сутки от COVID-19 умерло более 1350 человек

Во Франции за сутки от COVID-19 умерло более 1350 человек1
- 3.04.2020, 8:51
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Страна вышла на первое место в мире по этому показателю.
На данный момент в мире коронавирусом заразились 1 016 310 человек. Умерло с начала пандемии 53 236.
Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.
За последние сутки в мире заразилось 79 869 человек. Больше всего заразилось в США — 29 874 человека.
За последние сутки от коронавируса в мире умерло 5 975 человек.
Больше всего жертв за сутки было во Франции, где за последние 24 часа умерло 1 355 человек. Затем идут США (968), Испания (961), Италия (760), Великобритания (569).