закрыть
3 апреля 2020, пятница, 9:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Во Франции за сутки от COVID-19 умерло более 1350 человек

1
  • 3.04.2020, 8:51
  • 2,864
Во Франции за сутки от COVID-19 умерло более 1350 человек

Страна вышла на первое место в мире по этому показателю.

На данный момент в мире коронавирусом заразились 1 016 310 человек. Умерло с начала пандемии 53 236.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 79 869 человек. Больше всего заразилось в США — 29 874 человека.

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 5 975 человек.

Больше всего жертв за сутки было во Франции, где за последние 24 часа умерло 1 355 человек. Затем идут США (968), Испания (961), Италия (760), Великобритания (569).


популярное за неделю

Мнение

В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Должна быть санкция на арест Лукашенко
Должна быть санкция на арест Лукашенко Зенон Позняк
Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом Алесь Круткин