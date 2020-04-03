Минчанка в больнице: Тех, у кого нашли коронавирус, увозят по ночам 3 3.04.2020, 9:08

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Фото: vk.com/chp_minska

Весь день они находятся в одной палате с другими пациентами.

Жительница Минска Елена была госпитализирована в Минский городской клинический онкодиспансер на проспекте Независимости, 64 три дня назад. Она выложила фото из больницы в соцсетях, после чего с ней связались журналисты телеграмм-канала «Баста». Елена рассказала подробности о ситуации в онкодиспансере.

- Третий день лежу в больнице! У одной из женщин в нашей палате подтвержден Covid-19, в соседней палате нашего только бокса - та же ситуация. Из трех человек у одного подтвержден вирус.

Сегодня ночью, за теми у кого вирус подтвердился, приехала бригада скорой помощи и их перевезли в другую больницу. Все это происходило в 2.30 ночи!! Понимаете?? Целый день мы лежим и к нам заходят только чтобы дать градусник или принести еду. Но вот, наступает ночь и просыпается мафия! Все шевеления происходят только по ночам. Творится полнейший хаос. Никто ничего нам не говорит. На вопрос о наших результатах говорят только, что если бы был положительным, нас бы тоже забрали! А то, что мы, получается, с больным человеком рядом провели несколько суток - это ничего!

В моем случае уже два первых теста были отрицательными, но вот теперь вероятность того, что и следующий будет отрицательным, практически сведена к нулю. Мы все находимся в маленькой палате, кровати стоят рядом, никаких средств защиты или даже элементарного антисептика нет и не выдают! Ничего не дезинфицируется! Возможно сегодня к нам подселят кого то еще! И что тогда?

Женщина, лежа в больнице, узнала результаты теста не от врачей, а по звонку из поликлиники. Врачи не дают нам вообще никакой информации.

Если бы мне были известны до госпитализации условия прибывания в больнице, где здоровых и заболевших людей кладут вместе, я бы уж точно не стала пациентом и продолжала сидеть дома на карантине в куда большей безопасности!

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