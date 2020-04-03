«Баста»: В Орше - несколько очагов COVID-19, ситуация выходит из-под контроля 3 3.04.2020, 9:29

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Инфекция обнаружена в школах и у сотрудников милиции.

Подписчики телеграмм-канала "Баста" из Орши пишут о нескольких очагах распространения инфекции в городе и районе.

"Я репетитор из Орши, у нас ситуация выходит из-под контроля. В школе в Андреевщине [деревня в двух километрах от Орши] несколько детей и учителей больны, точно известно, что один из учителей - "трудовик". Никуда не выезжал.

В городскую поликлинику №2 в Орше обращался приехавший из Москвы мужчина, позже у него подтвердили вирус, забрали 8 медработников, взяли анализы, через день отпустили, потому что некому работать. Результаты исследования неизвестны, они принимают людей, находятся на рабочих местах. Моя мать медработник, выдали две маски на неделю, тонкие одноразовые", - пишет жительница Орши.

"Подтвердился коронавирус у сотрудника милиции, о котором сообщали ранее. Контакты первого уровня – в городской больнице", - сообщает источник из Оршанского РУВД.

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