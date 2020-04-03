Анна Фотыга: Я - за сильное НАТО и за тесное евроатлантическое сотрудничество 3.04.2020, 9:44

Анна Фотыга

Польский эксперт «группы мудрецов» рассказала о своем видении направлений по реформированию Альянса.

Депутат Европарламента от Польши Анна Фотыга в интервью «Польскому Радио» заявила, что она является сторонницей сильного НАТО и в этом ключе будет работать над реформированием Альянса. Бывший министр иностранных дел Польши входит в группу из 10 экспертов, названную «группой мудрецов», которых назначил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Цель «группы мудрецов» - предложить меры, направленные на усиление политической роли НАТО в мире. Анна Фотыга является единственным представителем стран Центральной и Восточной Европы в этой группе.

Идея родилась на саммите Альянса в декабре 2019 года прошедшим в Лондоне, который приурочен 70 годовщине со времени создания Североатлантического альянса. Период размышлений в НАТО и создание экспертной группы является следствием проходивших на Западе дискуссий о необходимости изменений в отношениях между Европой и Америкой.

Анна Фотыга подчеркнула, что она будет обращать внимание на необходимость сохранения прочных евроатлантических отношений в средине. «Таковы корни НАТО, таковы основы западного мира, независимо от препятствий и процессов, происходящих в отдельных странах». -заявила евродепутат.

Касаясь опасений по поводу изоляционизма США, возглавляемых президентом Дональдом Трампом, Анна Фотыга отметила, что подобные тенденции наблюдаются в Америке не впервые. Она подчеркнула, что, Соединенные Штаты не сократили своего присутствия в Европе. «Финансовое, военное, но и политическое участие США в Европе возросло. Мы это очень отчетливо видим в Польше. Американские войска дислоцируются на нашей территории». - добавила Анна Фотыга.

Говоря о стремлении некоторых западноевропейских стран к военной независимости депутат Европарламента ответила, что у этих планов нет особых шансов на успех. И сейчас их придется пересмотреть, например, из-за пандемии коронавируса и бюджетных и экономических трудностей, связанных с ней. Анна Фотыга предполагает, что это может привести к необходимости еще более тесного сотрудничества.