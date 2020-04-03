«Царь» не настоящий 6 3.04.2020, 10:04

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Как воспринял это «глубинный народ»?

Не столь важно, что это было в исполнении Путина: цинизм, безразличие, трусость, жадность, неадекватность, деменция, импотенция.

Важно то, как и когда это коронавирусное «посылание» будет воспринято большинством обычных россиян, на нужды и проблемы которых открыто наплевали. Закрыв еще на месяц по домам, ограничив права и бросив на произвол судьбы без средств к существованию, пишет телеграмм-канал «Серпом По».

Путин дал понять всем жителям России, вне зависимости от их социального статуса, политических и прочих предпочтений, что не считает их не только гражданами (что давно понятно), но даже классическими подданными.

И скупой царь в такие времена точно отсыпал бы из казны (тем более такой) холопам поболее. Пожалуй, даже с крепостными и рабами рачительный хозяин обошелся бы бережнее. Свое имущество, как-никак.

Но только не «раб, который стал царем», не мелкий обнулевщик из питерской подворотни.

Россияне, традиционно критически настроенные к путинской власти, сыплют проклятиями в ее адрес. Тут ясно.

Интересно другое, как воспринял это путинское «кидалово» «глубинный народ»?

Да, по зомбоящику «послушному большинству» снова покажут правильную картинку, как Путин все разрулил, скажут, что нужно сплотиться и потерпеть, что во всем мире еще хуже. Но что будет через месяц такой «самоизоляции»?

В холодильнике пусто. В кошельке – ветер. Работы и досуга нет. На улицах – патрули.

А ведь все это могут продлить в мае. И что будет в городах через два месяца с ошалевшим взаперти, полуголодным, отчаявшимся населением?

Выстроенная Путиным авторитарная клептократическая модель «ручного, управления» на поверку слаба и не способна находить выход из кризисов.

И любая мелочь может неожиданно взорвать социально-политическую ситуацию, вывести людей на улицу: хоть локальный патрульно-полицейский беспредел в провинции, хоть классическое «в Петербург вовремя не подвезли хлеба».

И даже после окончания пандемии дрогнуть могут и оставшиеся без работы циники-конформисты из столиц («я политикой не интересуюсь»), и верующие в царя голодные дяди Васи и бабы Кати из депрессивных городков, и даже полукрепостные бюджетники, которым что-то заплатили с барского плеча. И осознать, что «царь-то не настоящий!». И все припомнить: и дружков-миллиардеров, и пенсионное ограбление. Никакие «дубиногвардейцы» не спасут.

Когда ж он глупостью теперь

В ад превратил страну,

Он снова ищет на кого

Свалить свою вину.

И старыми песнями про хорошего царя и плохих бояр (губернаторов) народа будет уже не накормить. Как и фальшивыми агитроликами по телеку в поддержку обнуляжа о «большой семье с вековыми традициями и уникальной культурой».

«Русский язык – это один из богатейших языков в мире. Таких метафор, сравнений, эпитетов, образов нет ни в одном языке мира», - говорит там Безруков.

О да! Вскоре Путин услышит их в свой адрес в еще большем количестве от народа-богоносца!

Одуревший от безнаказанности и абсолютной власти бывший подполковник 2 апреля, сам установил бомбу с таймером под свой перенесенный обнуляж.

Когда не надо — он упрям,

Когда не надо — слаб,

О раб, который стал царем,

Все раб, все тот же раб.

Високосный 2020-й, возможно, последний шанс для россиян доказать самим себе и потомкам, что они-то не рабы.

Воспользуются ли?