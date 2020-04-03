Ученые наконец узнали возраст «Родезийского человека» 3.04.2020, 10:16

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Открытие очень важно для понимания эволюции Homo sapiens.

Исследователи Австралии и Британии наконец разгадали давнюю загадку черепа «Родезийского человека», который был обнаружен в Африке в 1921 году, пишет «Вокруг света».

Как показал новый радиометрический анализ, «Родезийскому человеку» на 200 тысяч лет меньше, чем считалось на протяжении века. Об этом заявила команда ученых под руководством геохронолога Райнера Грюна из Университета Гриффита (Австралия).

Тот, у кого не было своего места на древе эволюции

Эта окаменелость вымершего человеческого вида, найденная в Африке, оказалась очень важной для понимания эволюции Homo sapiens.

Череп «Родезийского человека» был обнаружен в 1921 году в пещере неподалеку от города Брокен-Хилл в тогдашней Северной Родезии (ныне город Кабве в Замбии).

Нашел окаменелость швейцарский шахтер, который работал на свинцово-цинковом руднике. А первым описал находку в том же году английский палеонтолог Артур Смит Вудворд.

До сих пор ученые пребывали в неведении по поводу возраста «Родезийского человека». И у него до сих пор не было четко определенного места на древе эволюции видов, которые предшествовали появлению человека разумного. Некоторые исследователи настаивали на том, что «Родезийскому человеку» 500 000 лет.

Африка как «плавильный котел» для видов

И вот теперь благодаря новейшим методам радиометрического датирования команда Райнера Грюна определила, что черепу около 299 000 лет (плюс-минус 25 000 лет).

А это говорит о том, что «Родезийский человек» вряд ли был прямым предком человека разумного, как считали некоторые ученые. Наш вид впервые появился более 300 000 лет назад в Африке, а затем распространился по всему миру.

Ученые изначально относили череп к виду Homo rhodesiensis. Однако сегодня большинство исследователей относят его к виду Homo heidelbergensis, который обитал в некоторых частях Африки и Европы примерно 600 000 лет назад.

Британский антрополог Крис Стрингер из Музея естественной истории в Лондоне считает, что новое датирование указывает по меньшей мере на три человеческих вида, которые обитали в Африке около 300 000 лет назад. Это – Homo sapiens (Марокко и Эфиопия), Homo heidelbergensis (южно-центральная Африка) и Homo naledi (Южная Африка). Третий вид известен своими примитивными особенностями, в том числе, способностью ловко лазать по деревьям.

Исследование подтвердило теорию о том, что эволюция человека не была линейной, при которой каждый новый вид вытесняет своего предшественника. Африка могла играть роль «плавильного котла», в котором имело место скрещивание разных видов древних людей.

Череп «Родезийского человека» обладает такими примитивными чертами, как широкое лицо, плоский лоб и большие надбровные дуги. Размер его мозга соответствовал размеру мозга тогдашнего человека нашего вида.

Исследователи предполагают, что череп принадлежал представителю вида Homo heidelbergensis. Новый анализ показал, что «Родезийский человек» не обладает достаточным количеством черт, которые характерны для человека разумного.