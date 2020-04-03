Минчанка с пневмонией: Видевшим, как увозят человека в капсуле, действительно страшно 2 3.04.2020, 11:05

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иллюстрационное фото minsknews.by

Что происходит в Республиканском центре пульмонологии?

Жительница Минска Мария, которая сейчас находится РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии с воспалением легких, рассказала пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» о том, почему белорусам серьезно стоит отнестись к своему здоровью, и почему важно введение карантина:

- Около двух недель назад я почувствовала себя плохо. Сильно болела голова. Три дня я отлеживалась дома, а потом опять начала ходить на работу подумав, что это ОРВИ. Принимала в это время обычные препараты, которые большинство людей принимают при простуде. При этом, у меня была небольшая температура 37-37,2, упадок сил, постоянная вялость. Потом мне стало как-то легче, а когда температура поднималась до 37, я списывала это на то, что, может, чай горячий попила. После того, как я почувствовала некоторое облегчение, у меня начался кашель. Кашель сталь нарастать и усиливаться. Конечно, не каждые десять минут были приступы, но слишком ощутимо. И у меня возникли подозрения, скажем так.

Я была в Египте, однако была там больше месяца назад, подумала, что инкубационный период прошел. Перестраховалась и позвонила в свою поликлинику, потому что уже тогда пошли первые случаи заражения коронавирусом в Беларуси. Позвонила в поликлинику, хотела спросить, как мне сдать анализ, но в поликлинике ответили, что, если нет высокой температуры, значит нет повода сдавать анализ. Также в поликлинике спросили с кем я контактировала, после моих ответов сказали: «Это уже давно было, поводов для беспокойства нет». Соответственно, я продолжала ходить на работу с кашлем и температурой около 37.

В один из дней я решила позвонить в частный медицинский центр, который находится около моей работы и спросить, можно ли там сделать снимок. Договорились, пришла на снимок. Врач из медицинского центра, которая посмотрела снимок, сказала, чтобы я срочно ехала к терапевту в свою поликлинику, потому что у меня левосторонняя пневмония. Так 31 марта я оказалась в РНПЦ в пульмонологии.

На данный момент я не знаю результата своего анализа на Covid-2019, поэтому людей, с которыми я работала, никто не изолировал. А коллектив у меня большой, проходят тысячи, потому что работаю я в одном из крупнейших торговых центров Минска.

Хочу сказать, что условия в РНПЦ хорошие, у нас хороший доктор. Сюда свозили людей, которые больны пневмонией, а предположения о коронавирусе не выдвигают, потому что врачи, по всей видимости полагают, что у пациента с Covid-19 обязательно должна быть высокая температура и обязательное двустороннее воспаление легких.

У нас сегодня был случай, что не подтвердился у человека коронавирус, но его срочно забрали в изоляцию в боксе. Поэтому мне трудно понять, что тут вообще происходит. После этого случая, когда забрали человека, нам запретили выходить из своих палат. Раньше могли выйти за продуктами в коридор, в масках, конечно, теперь – нет.

Знаете, мне кажется проблема в легкомыслии у наших людей. Те, кто не видел, как вывозили человека в боксе, они не так серьезно относятся к ситуации. А тем, кто видел, поверьте, страшно. Мне просто «повезло» это увидеть, потому, что перевозили через сторону моей палаты, и наши окна выходят туда, куда приехала скорая помощь. Никому не пожелаю быть на месте этого человека.

Пока я жду результаты своего анализа на коронавирус, я очень обеспокоена, есть тревога. Если анализ положительный, то сколько людей я могла заразить, думаю об этом. Я стараюсь не терять моральный дух, успокаиваю себя тем, что я белоруска, а мы – белорусы, как известно, все переживаем. Паники нет, есть беспокойство за других.

Еще хочу заметить, что в первую очередь нужно делать тесты, а уже после этого распределять людей по палатам. У всех, кто лежит в РНПЦ проскакивает мысль: «а вдруг сосед инфицирован?».