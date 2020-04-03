Американец изобрел велосипед со складными колесами 2 3.04.2020, 11:11

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Конструкция складывается и разбирается за две минуты.

Автор изобретения – калифорнийский инженер Алекс Анимашон, бывший инженер Jaguar Land Rover и Mobius Motors. Он надеется, что его изобретение станет популярным именно среди жителей мегаполисов, которые часто перемещаются с громоздкими велосипедами по городским улицам, пишет korrespondent.net.

“Представьте себе пиццу, разрезанную на три куска, — объяснил Анимашон. — Колесо велосипеда складывается, если взяться за одну часть, повернуть и наложить на другую. Повторите процедуру еще раз — и у вас будет три куска, лежащих стопкой. В каждом месте соединения колес и на ступице есть крепление”.

В сложенном виде велосипед напоминает сумку на колесиках. Весит конструкция 14 килограмм.

По словам изобретателя, приблизительная стоимость такого велосипеда составит от 1600 до 2500 долларов.