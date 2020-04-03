«Корпус 4-й больницы в Минске полностью переоборудовали под Covid-19, «скорые» едут часто» 2 3.04.2020, 11:22

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Минчане рассказывают об эпидемической ситуации в городе.

Минчане, госпитализированные с подозрением на коронавирус, делятся информацией из столичных больниц в соцсетях, сообщает телеграмм-канал «Баста».

- Терапевтический корпус 4-й больницы полностью переоборудовали под инфекцию Covid-19. Поступила я в воскресенье, на четвертый этаж через балкон переводили. Четыре этажа сверху заняты, никого еще не выписывали, как сказала медсестра. Часто «скорые» ездят, - пишет Ольга, которая сейчас находится в 4-й больнице Минска.

- Ответ дежурной медсестры на вопрос, как увидеть терапевта, был прост: «вызывайте скорую, к вам приедут и заберут в больницу, а у нас весь терапевтический корпус занят - нет мест». На вопрос, как просто попасть к врачу, нас попросту послали, - пишет минчанин, который пытался попасть к терапевту в той-же 4-й больнице, чтобы сделать снимок легких.