НАТО утвердил новый пакет поддержки Украины и Грузии 1 3.04.2020, 11:25

Меры поддержки согласовали министры иностранных дел стран Альянса.

Министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали новый пакет поддержки для Украины и Грузии.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заседания, которое проходило в формате защищенной телеконференции из-за коронавирусного кризиса.

«Мы решили еще больше углубить наше партнерство с Украиной и Грузией, в том числе с помощью учений в стратегическом регионе Черного моря, а также через совместную работу, чтобы противостоять киберугрозами, включая обмен радиолокационными данными о движении в воздушном пространстве с тем, чтобы сделать небо безопаснее для всех», - заявил Столтенберг.

По его словам, новый пакет поддержки предусматривает военные учения и дополнительный доступ к учебным программам НАТО.

«Это еще один шаг, еще один элемент в очень сильном партнерстве между НАТО и Украиной», - добавил он.

Накануне встречи Столтенберг отмечал, что принятый в четверг пакет будет дополнительным к уже существующим.