Юрий Бандажевский: У белорусов иммунитет очень сильно снижен 5 3.04.2020, 11:35

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Юрий Бандажевский

Знаменитый профессор рассказал, чем похожи коронавирус и авария на ЧАЭС.

Юрий Бандажевский в 31 год защитил докторскую диссертацию и стал самым молодым профессором медицины в СССР. После многолетних исследований сделал официальное заключение о реальном положении дел с радиоактивным заражением в Беларуси. В 1999 году арестован по подозрению в получении взятки, позже осужден, освобожден в 2005 году. Почетный гражданин 17 французских городов, в том числе Парижа. Руководит международным научно-исследовательским центром «Экология и здоровье», созданным в Киеве, проводит исследования в загрязненных районах Украины, пишет kp.by.

- Коронавирус, как и Чернобыльская авария – это тесты на готовность общества противостоять вызовам. Только Чернобыль затронул территорию локально, а коронавирус – весь мир.

Система во многих странах оказалась не готова, иначе паника бы не возникла. Сразу бы включались в работу методички, появились бы разъяснения специалистов, контроль, отбор людей, которые могут быть опасны. Но вы видите, что творится…

Люди всегда во всех странах болели тяжело, но не было такой массовости. И еще общество оказалось морально не готово к ситуации.

- Некоторые уверены: «белорусы - закаленные, пронесет…» Нас же пугали куриным, свиным гриппом, предрекая пандемию...

- Помню, как белорусская власть иронизировала в этом отношении и оказалась права – тогда действительно было чрезмерное натягивание ситуации. Сейчас ситуация более серьезная, коронавирус разнесли по всему свету.

Итальянцы тоже до последнего не верили: пили, ели, обнимались. Не обращая внимания на информацию, что один ресторан может заразить полгорода. Я очень обеспокоен за белорусов, у многих сниженный иммунитет, и у меня в Минске две дочери.

- Китай и Италия пошли одним путем, Швеция, как и Беларусь, до сих пор не ввели карантин. Что, на ваш взгляд, правильно?

- Тут нет единственно правильного выбора. Карантин вводят, чтобы не все сразу заболели. Но его боятся, потому что экономика просядет основательно. Если у страны нет серьезной финансовой подушки, будет тяжело выживать.

Некоторые рассуждают: «Да, какая-то часть общества погибнет, но экономику не потеряем». С другой стороны, в Италии теряют и людей, и экономику. Люди заболели одновременно, всем сразу не смогли оказать помощь – в этом трагедия.

У немцев может пройти легче – они пунктуальны и дисциплинированы. Чтобы показать необходимость карантина, Меркель ушла на самоизоляцию. Объявили, что у нее подозрение на вирус, ей делают анализы, и она своим примером показала важность карантина.

- Как противостоять панике?

- Однажды утром много лет назад я сидел в кабинете руководства Гомельской области, решали вопросы. А вечером ко мне ворвались и арестовали по декрету о терроризме. Страшнее всего было за семью: она была уважаемая и благополучная, и в один момент люди отвернулись. Так что у меня есть опыт работы с паникой.

Важно внутренне собраться, понять, что нужно помогать людям. Я стараюсь работать, хоть здоровье сейчас у меня не очень. Но даже в самых сложных условиях я старался искать, какие события доставляют мне хотя бы маленькую радость. Вот солнышко взошло – уже хорошо.

Это система психологического тренинга: когда ты сидишь сами знаете где и в очень жестких условиях – ты или сойдешь с ума или размякнешь, как пластилин. Нужно быть оптимистом , доставлять радость близким. Шутки, хорошая музыка, веселые легкие фильмы. Собака нестандартно ногами подрыгала – уже смеемся. Паника – это финиш: пропадет и человек, и семья.

- Уже набил оскомину совет мыть руки. Многие злятся: «Что, мы до этого не мыли?»

- Мыть обязательно по 10 раз в день. Есть алгоритм: одна рука должна делать одно, вторая – другое. Не смешивать.

Если вы открываете наружную дверь в доме, то эту руку поднимаете вверх и несете мыть, откручивая кран второй рукой, у которой не было контакта с внешним миром. Ни в коем случае не трогайте глаза, лоб, нос, рот.

Мыть 20 секунд, не меньше и выше запястий сантиметров на 10. На улицу – маска, очки, перчатки. В лифте ездить по одному. Собачка погуляет на улице – помойте ей лапы и морду мыльной водой.

Пол и поверхности мойте дважды в день, со спецсредством.

Людям после 50-ти пока лучше не выходить, я выхожу только в магазин, когда людей минимум. Хожу в очках и самодельной маске из плотной марли. И ни к кому не подходите ближе чем на метр. В Украине люди уже так живут.

Чтобы не паниковать – займитесь делом: обеспечьте близких перчатками, масками. Вместо аптечных бумажных сшейте из марли в несколько слоев. Ерунда, когда говорят, что маска не защищает. Защищает! Если она одна – стирайте и обрабатывайте.

Нужны витамины, они тоже помогают. Витамин С усиливает способность макрофагов переваривать вирусные частицы. Побольше питайтесь фруктами и овощами. Пейте комплексы поливитаминов, в том числе группы В, они способствуют формированию защитных сил организма. Важны фолиевая кислота, витамин В12, а также, витамин Д.

Ешьте не свинину с жиром, а курицу, рыбу, индейку, яйца - иммунитет основан на белковом питании. В первую очередь это нужно детям.

Я почему боюсь за белорусов – иммунитет очень сильно снижен, пока он проявляется в росте онкозаболеваний и непонятно как поведет себя в период пандемии коронавируса. От рака умирает огромное количество белорусов, и эту проблему необходимо решать. Но вначале нужно справиться с коронавирусом.

Коронавирус – урок всему человечеству. Надо верить в будущее и заново учиться жить. То, что жизнь изменится – это хорошо, она не должна быть стабильной. Возле хаты всю жизнь не просидишь, как раньше.

Раньше мы боялись угрозы ядерной войны. Она никуда не ушла, но оказывается, можно так ударить – что у всех всё затрясется и без ядерного оружия.

Теперь многое зависит от ученых – когда они разработают методы специфической профилактики? Важно отработать схемы лечения. Сейчас все деньги нужно отдать на защиту здоровья людей.

Нужно менять философию мира: от безумного обогащения к заботе о ближних. У белорусов всегда было понятие «людскасць». Помню, как мы с моими покойными друзьями оценивали человека имено по этой «людскасцi». Потому что именно это важное качество помогает человеку выжить в любые времена.