Дело журналиста Сергея Сацука передали в Следственный комитет

Дело журналиста Сергея Сацука передали в Следственный комитет2
- 3.04.2020, 11:58
Накануне Европарламент призвал немедленно освободить главного редактора «Ежедневника».
Уголовное дело главного редактора «Ежедневника» Сергея Сацука передано в Следственный комитет, сообщают naviny.by.
Как сообщил БелаПАН официальный представитель департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Юрий Кардымон, после оценки материалов дела СК примет решение о предъявлении обвинения.
Сергея Сацука задержали представители ДФР КГК 25 марта под Минском около 16.00, когда он с женой приехал в строительный магазин.
Позже стало известно, что в отношении Сацука возбуждено дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере).
После допроса в ДФР журналиста поместили в изолятор временного содержания на улице Окрестина.
Накануне в редакции прошел обыск. Сотрудники ДФР изъяли документацию.
В настоящее время журналист находится в минском СИЗО № 1 на улице Володарского.
Родные и коллеги Сацука связывают задержание с его профессиональной деятельностью. Накануне «Еврорадио» опубликовало письмо, которое Сергей Сацук просил обнародовать в случае своего задержания.
Комитет госконтроля по-прежнему отказывается от комментариев по делу.
Делегация Европарламента по связям с Беларусью призвала незамедлительно освободить редактора «Ежедневника» Сергея Сацука.