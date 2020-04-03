Антропологи раскрыли последнюю тайну минойской цивилизации 1 3.04.2020, 12:40

1,473

Фото: Shutterstock

Древние греки описывали великолепие минойцев в своих мифах.

Исследователи из Аризонского университета установили, что цивилизация минойцев на Крите была уничтожена в 1560 году до н. э, пишет «Вокруг света».

Ее разрушило мощное извержение вулкана Тира на острове Санторини ровно 3580 лет назад. Об этом свидетельствовали годичные кольца в остатках сосен, которые росли в то время.

Извержение 1560 г. до н.э. было одним из самых разрушительных в истории Земли. Оно уничтожило минойцев, которые жили на Крите –почти в 100 километрах от вулкана.

Антрополог из Аризонского университета Шарлотта Пирсон вместе с коллегами три года работала над установлением точной даты гибели минойцев. И лишь теперь новейшие технологии дендрохронологического датирования позволили исследователям определить время извержения вулкана с точностью до одного года.

В 2018 году команда Шарлотты Пирсон назвала временные рамки извержения: 1600 г. до н. э. – 1525 г. до н. э. И лишь сегодня исследователи дали точный ответ на вопрос, который не давал покоя многим ученым.

Споры о причинах падения минойской цивилизации продолжались долгие годы. Помимо версии о разрушительном извержении существовали и другие. Некоторые исследователи полагали, что минойцев захватили и уничтожили иностранные завоеватели.

Результаты нового исследования опубликованы в журнале PNAS.

Еще немного о минойцах

Минойцы – первая великая европейская цивилизация. Она возникла на средиземноморском острове Крит примерно в 2600 г. до н.э. и процветала на протяжении 12 веков.

Считается, что именно минойцы построили в городе Кноссе первые в Европе асфальтированные дороги и водопровод. Древние греки описывали их великолепие в своих мифах.

По легенде, в Кноссе находился дом царя Миноса, по которому бродил полубык-получеловек Минотавр.

В прошлом году антропологи установили, что минойцы произошли от неолитических фермеров, которые мигрировали из Анатолии в Грецию.

В 2013 году исследователи подтвердили, что оружие, которое распространилось по Европе более 3000 лет, берет начало из минойской цивилизации.

Мечи, металлические боевые топоры, копья с длинными лезвиями, щиты и, возможно, даже доспехи были привезены в Европу минойцами, которые жили на Крите.