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Католический костел в Беларуси призвал остаться на Пасху дома

  • 3.04.2020, 12:53
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Католический костел в Беларуси призвал остаться на Пасху дома

Службы покажут по телевизору и в режиме онлайн.

Чтобы предотвратить распространение эпидемии коронавируса, Юрий Санько, представитель Конференции католических епископов в Беларуси, призвал не пускать в костел людей пожилого возраста, детей и молодежь.

«Оставайся дома сегодня, чтобы потом каждый мог прийти в костел!» - написал священник в Фейсбуке. - Помните, что вода не освящает блюда на столе, не веточка вербы, а молитва!»

Юрий Санько напомнил, что благодаря трансляциям можно участвовать в пасхальных службах.

По данным сайта catholic.by, в этом году планируется прямая телевизионная трансляция не только Пасхальной мессы, но и Святой Мессы Вечери Господней в Страстный четверг и мессы в день Страстной пятницы.


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