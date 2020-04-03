«Трупы вывозят на автопогрузчиках» 1 3.04.2020, 13:02

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Фото: Nicola Fossella/ЕРА

Врачи опасаются сценария наподобие того, что наблюдается в Северной Италии.

"Уже сейчас из-за коронакризиса американские больницы работают на пределе. Многие врачи едва ли могут защитить от вируса самих себя", - пишет немецкое издание Die Welt (перевод — inopressa.ru).

"До 240 тыс. жизней может стоить Соединенным Штатам вспышка коронавируса, опасается правительство США - уже до предполагаемого пика волны заболевания в клиниках от Нью-Йорка до Калифорнии у людей сдают нервы", - отмечает издание.

"Нью-йоркский врач Шамит Патель опасается сценария наподобие того, что наблюдается в некоторых регионах Северной Италии, где из-за огромного числа пациентов врачи вынуждены выбирать, кого лечить, а кому придется умереть. Вероятно, количество пациентов на одного врача "увеличится в два или в три раза", сказал 46-летний врач новостному агентству AFP. Это, по его словам не может продолжаться до бесконечности, ведь тогда станет невозможным эффективное лечение".

"Тем временем в американском штате Нью-Йорк от заражения коронавирусом нового типа умерли свыше 1000 человек. (...) В начале недели на фотографиях и видео можно было увидеть, как рабочие с помощью автопогрузчиков вывозили прикрытые трупы из Госпитального центра Бруклина в районе Форт Грин".

"Не хватает не только больничных коек, но и места для трупов. В последние дни губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо неоднократно обращался с отчаянными просьбами о помощи к федеральному правительству. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) направило среди прочего 85 грузовиков с охладительными установками".

"У некоторых больниц, например, у клиники Lenox Hill в Манхэттене грузовики паркуются на дорогах и рядом с жилыми домами. Пока в них грузят трупы, мимо проезжают люди на машинах и автобусах", - передает издание.