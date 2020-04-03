Cловения оплатит 80% зарплат временно неработающих граждан 3.04.2020, 13:22

Парламент одобрил пакет помощи экономике на €3 миллиарда.

Парламент Словении на фоне пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 в пятницу, 3 апреля, одобрил пакет помощи экономике на сумму в 3 млрд евро. Эти средства помогут предприятиям и гражданам справиться с финансовыми последствиями пандемии, сообщает dw.com.

В числе прочего, государство возьмет на себя 80 процентов расходов по зарплате для временно неработающих и на протяжении двух месяцев будет компенсировать дополнительные расходы по заработной плате для тех граждан, которые продолжают трудиться. Для отдельных предприятий и самозанятых предусмотрена выплата базового пособия на сумму от 350 до 700 евро.

Дальнейшие программы помощи

Для студентов, пенсионеров и лиц, получающих социальное пособие, выплаты будут сохранены или даже увеличены. Премьер-министр Словении Янеш Янза обещал, что в ближайшие недели правительство представит парламенту еще как минимум два пакета помощи.

Словения – страна-член ЕС с 2004 года, - с 2007 года входит в еврозону. По последним данным, в этой балканской стране с населением более 2 млн человек инфицировано коронавирусом 897 граждан, 17 из них скончались от атипичной пневмонии COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.