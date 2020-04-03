«Баста»: Эпидемия коронавируса охватывает белорусские вузы 2 3.04.2020, 13:31

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Собрана последняя информация.

Телеграмм-канал «Баста» собрал информацию по новым случая Covid-19 в белорусских вузах.

Витебский государственный технологический университет

«Сейчас начали обзванивать некоторых одногруппников как контакты второго уровня. Говорят, что подтвердили коронавиру у учащихся из параллельной группы и у трех сотрудников вуза, одна из них - в реанимации», - сообщает студент ВГТУ.

Белорусский государственный университет

«Коронавирус подтвердили у одного из проректоров института теологии БГУ. Проректор по учебной работе того же института очень старается предотвратить распространение этой информации», - сообщает источник в вузе.

Белорусский государственный технологический университет

«У гардеробщицы, работающей в главном корпусе БНТУ, подтвердили коронавирус. Она выдавала ключи и одежду студентам и преподавателям», - пишет студент БГТУ.

Белорусский государственный экономический университет

«Скорая» сегодня приезжала за студентами Минского торгового колледжа (филиал БГЭУ) в общежитие. Сколько забрали точно пока непонятно. Но у дочки в группе родители стали забирать детей и писать заявления», - сообщает мать одной из учащихся колледжа.

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