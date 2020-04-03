В Праге демонтирован памятник cоветскому маршалу Коневу 6 3.04.2020, 13:35

Памятник вызывал споры в чешском обществе уже много лет.

В столице Чехии Праге в пятницу демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Решение о демонтаже было принято в прошлом году советом городского района Прага-6, на территории которого была установлена статуя. О дате демонтажа заранее не сообщалось, сообщает "Радио Свобода".

Глава района Прага-6 Ондржей Коларж прокомментировал снос памятника: "У него не было маски на лице. Правила должны соблюдать все – на улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос".

В Чехии сейчас действует общенациональный карантин из-за эпидемии коронавирусной инфекции, в общественных местах можно находиться только в маске. Массовые мероприятия сейчас также запрещены. Представитель Праги-6 заявил, что демонтаж памятника был запланирован давно, а именно сейчас его реализовали потому, что наконец были решены процедурные вопросы.

Статуя маршала будет перенесена в депозитарий и впоследствии станет частью экспозиции Музея памяти XX века, который создаётся в чешской столице. На месте же, где стоял памятник Коневу, должен быть установлен памятник освобождению Праги в 1945 году, как именно он будет выглядеть – пока неизвестно.

Судьба установленного в 1980 году памятника Ивану Коневу вызывала споры в чешском обществе уже несколько лет. Противники демонтажа памятника указывали на то, что именно войска маршала Конева освободили Прагу от нацистов 9 мая 1945 года. Сторонники демонтажа памятника или его переноса указывают на роль Конева в подавлении Венгерского национального восстания (1956) и его возможное участие в подготовке вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию (1968), а также на то, что к моменту прихода советских войск в Прагу в мае 1945-го немцы фактически уже капитулировали.

В последние годы неизвестные регулярно обливали памятник Коневу краской. Последний такой случай произошёл в преддверии 21 августа – годовщины ввода советских войск в 1968 году. После этого глава муниципалитета Праги-6 Ондржей Коларж предложил демонтировать статую и передать её посольству России, с тем чтобы она была установлена на его территории. Российское посольство однако отказалось обсуждать такую возможность, а МИД России выступил с рядом гневных заявлений в адрес Чехии.

Бывший министр культуры России Владимир Мединский сравнил Коларжа с нацистским гауляйтером. Это, в свою очередь, вызвало резкую реакцию чешской общественности. Некоторые муниципальные депутаты заявили, что решили поддержать перенос памятника в знак протеста против российской риторики. Решение о демонтаже памятника было принято в сентябре 2019 года.