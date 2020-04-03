«Ситуация в России напоминает июнь 1941 года» 3.04.2020, 13:44

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Власть растеряна.

Уровень государственного управления экономикой России в условиях пандемии коронавируса напоминает ситуацию конца июня 1941 года, когда на Советский союз напала фашистская Германия, считают в Центре анализа стратегий и технологий - ведущей российская научно-исследовательской организации, изучающей вопросы в сфере обороны и безопасности, сообщает finanz.ru.

Ступор экономики из-за карантинных мер, остановки предприятий и угрозы массового банкротства бизнеса грозит потерей до 20% ВВП, или 18 триллионов рублей в пересчете на годовой размер экономики, оценивают эксперты Центра краткосрочного анализа и прогнозирования.

То, как готовятся оперативные документы в правительстве в условиях кризиса, хорошо иллюстрирует один факт: в опубликованном 2 апреля утром списке стратегических предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку, концерн ВКО «Алмаз-Антей», производящий комплексы ПВО, был отнесен к металлургической промышленности, указывает источник «Ведомостей» в авиационной отрасли.

Если эта картина верна, то она показывает в целом низкий уровень государственного управления промышленностью, о котором многие догадывались в «мирное время», но кризис окончательно прояснил ситуацию, говорит эксперт ЦАСТ Константин Макиенко.

Ситуация напоминает первые дни Великой отечественной войны. Тогда советскому руководству еще не были понятны масштабы происходящего, но остается надеяться, что скоро это осознание произойдет и наступит перелом, рассуждает он.

Изначально антикризисный фонд правительства составлял 300 млрд рублей, или 0,27% ВВП и был едва ли не самым скромным в мире в сравнении с размером экономики. 1 апреля глава кабмина Михаил Мишустин объявил о его увеличении почти в 5 раз - до 1,4 триллиона рублей (1,3% ВВП). Такую сумму, по словам Мишустина, Минфин зарезервирует на поддержку экономики в условиях эпидемии.

С 1 апреля семьи, имеющие право на материнский капитал, станут получать каждый месяц по пять тысяч рублей на ребенка, а пособия по безработице увеличатся с восьми до 12 130 рублей. При этом оплата больничных будет рассчитываться исходя из суммы не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Малому и среднему бизнесу снизят в два раза размер страховых платежей - с 30 до 15%, также предприниматели смогут получить отсрочку по уплате налогов на полгода.

При этом Россия стала единственной в мире страной, где на фоне кризиса власти объявили объявили о введении нового налога - с 2021 года НДФЛ в размере 13% будут облагаться доходы от вкладов в банках и вложений в долговые ценные бумаги. Налог будет взиматься от суммы, на которую такие доходы превышают доход, равный ключевой ставке ЦБ, помноженной на миллион рублей (в настоящий момент это 60 тысяч рублей).

Бизнесу при этом предписано оплачивать сотрудникам нерабочий период, который продлен до 30 апреля.

«Объявленные каникулы с сохранением заработной платы перекладывают затраты на поддержание социального спокойствия с государства на плечи владельцев бизнеса, которые порой просто не имеют запаса прочности, чтобы платить зарплату в течение нескольких месяцев без доходов от операционной деятельности. Некоторому количеству российских граждан станет очень скоро буквально нечего есть», - отмечает президент ACI Russia Сергей Романчук.

Налоговая отсрочка не решит проблем предпринимателей, как мелких, так и крупных - спад потребления, который продлится не менее полугода, приведут к «финансовому краху» торговли, общественного питания и бытовых услуг, а вместе с ними торговых центров, писал в правительство в конце марта глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его мнению, на потребительском рынке нужно отменять НДС на ближайшие 6 месяцев, поскольку окращено уже минимум 20% персонала, и административное противодействие этому приведет к ухудшению ситуации. «Падение оборотов отрасли на 50-80% автоматически влечет за собой прекращение работы и невозможность уплачивать налоги. Поэтому их отмена произойдет явочным порядком. Установление отсрочек уплаты налогов приведет лишь к отложенному банкротству бизнеса, а не к решению проблемы», - считает министр.