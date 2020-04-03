Как выглядит ситуация с коронавирусом в странах-соседках Беларуси 6 3.04.2020, 14:49

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Фото: agencja gazeta

Сравниваем статистические данные с цифрами Минздрава.

2 апреля Минздрав Беларуси обновил официальные данные по количеству инфицированных вирусом COVID-19 в нашей стране. По их сведениям, в Беларуси 304 зараженных коронавирусом, 46 из них вылечены, 4 человека скончались.

Сайт Charter97.org проверил по онлайн-карте, которую создали ученые Университета Джона Хопкинса, как выглядит статистика у наших соседей.

Россия

Заражены – 4 149

Умерли – 34

Вылечились – 281

Польша

Заражены – 3 149

Умерли – 59

Вылечились – 56

Украина

Заражены – 942

Умерли – 23

Вылечились – 19

Литва

Заражены – 696

Умерли – 9

Вылечились – 7

Латвия

Заражены – 458

Умерли – 1

Вылечились – 1

Для сравнения также приведем еще цифры в Чехии и Швеции, в которых примерно такое же количество населения, как в нашей стране:

Швеция

Заражены – 5 616

Умерли – 309

Вылечились – 106

Чехия

Заражены – 3 869

Умерли – 46

Вылечились – 71

Напомним, что в странах-соседках Беларуси приняты беспрецедентные карантинные меры по борьбе с новым коронавирусом COVID-19. Правительства закрыли границы, учебные и развлекательные заведения. В городах ограничено передвижение людей. Минздрав Беларуси заявляет, что «карантин стране не нужен».