Как выглядит ситуация с коронавирусом в странах-соседках Беларуси

Как выглядит ситуация с коронавирусом в странах-соседках Беларуси6
- 3.04.2020, 14:49
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Сравниваем статистические данные с цифрами Минздрава.
2 апреля Минздрав Беларуси обновил официальные данные по количеству инфицированных вирусом COVID-19 в нашей стране. По их сведениям, в Беларуси 304 зараженных коронавирусом, 46 из них вылечены, 4 человека скончались.
Сайт Charter97.org проверил по онлайн-карте, которую создали ученые Университета Джона Хопкинса, как выглядит статистика у наших соседей.
Россия
Заражены – 4 149
Умерли – 34
Вылечились – 281
Польша
Заражены – 3 149
Умерли – 59
Вылечились – 56
Украина
Заражены – 942
Умерли – 23
Вылечились – 19
Литва
Заражены – 696
Умерли – 9
Вылечились – 7
Латвия
Заражены – 458
Умерли – 1
Вылечились – 1
Для сравнения также приведем еще цифры в Чехии и Швеции, в которых примерно такое же количество населения, как в нашей стране:
Швеция
Заражены – 5 616
Умерли – 309
Вылечились – 106
Чехия
Заражены – 3 869
Умерли – 46
Вылечились – 71
Напомним, что в странах-соседках Беларуси приняты беспрецедентные карантинные меры по борьбе с новым коронавирусом COVID-19. Правительства закрыли границы, учебные и развлекательные заведения. В городах ограничено передвижение людей. Минздрав Беларуси заявляет, что «карантин стране не нужен».