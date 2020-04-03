«Баста»: Подтвердилась еще одна смерть от коронавируса в Минске 4 3.04.2020, 14:52

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ФОТО: ТАСС

Женщина была госпитализирована во 2-ю городскую больницу в Минске.

К сожалению подтвердилась информация о том, что умерла жена одного из пациентов, который сейчас находится в Минском городском клиническом онкологическом диспансере. 67-летняя супруга минчанина была госпитализирована во 2-ю городскую больницу 29 марта, сообщает телеграмм-канал «Баста».

Еще одна смерть, о которой уже сообщили журналисты нескольких СМИ, - в Витебске. Ночью 2 апреля в Витебском областном клиническом специализированном центре умер военный пенсионер, ему было 70 лет.

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