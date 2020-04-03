Более миллиона польских пенсионеров получили «тринадцатую» пенсию 1 3.04.2020, 14:50

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Ее начали выплачивать с 1 апреля.

Более миллиона польских пенсионеров получили дополнительную, так называемую тринадцатую пенсию, которую начали выплачивать с 1 апреля. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной политики Марлена Маленг, передает «Радио Польша».

Данная пенсия в размере 1200 злотых (263 евро) брутто перечисляется в те же сроки, что и основанная пенсия.

В общей сложности «тринадцатую пенсию» получат 9 миллионов 800 тысяч пенсионеров. В бюджете на эту цель предусмотрено 12 млрд злотых (2,7 млрд евро).

Министр Марлена Маленг подчеркивает, что те пенсионеры, которым пенсию приносит почтальон, не должны волноваться, и что они получат ее вовремя, также как и те, кому пенсия перечисляется на банковский счет. Польская почта доставит пенсию по адресу, придерживаясь всех мер предосторожности.