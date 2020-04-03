закрыть
3 апреля 2020, пятница, 17:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Более миллиона польских пенсионеров получили «тринадцатую» пенсию

1
  • 3.04.2020, 14:50
  • 1,919
Более миллиона польских пенсионеров получили «тринадцатую» пенсию

Ее начали выплачивать с 1 апреля.

Более миллиона польских пенсионеров получили дополнительную, так называемую тринадцатую пенсию, которую начали выплачивать с 1 апреля. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной политики Марлена Маленг, передает «Радио Польша».

Данная пенсия в размере 1200 злотых (263 евро) брутто перечисляется в те же сроки, что и основанная пенсия.

В общей сложности «тринадцатую пенсию» получат 9 миллионов 800 тысяч пенсионеров. В бюджете на эту цель предусмотрено 12 млрд злотых (2,7 млрд евро).

Министр Марлена Маленг подчеркивает, что те пенсионеры, которым пенсию приносит почтальон, не должны волноваться, и что они получат ее вовремя, также как и те, кому пенсия перечисляется на банковский счет. Польская почта доставит пенсию по адресу, придерживаясь всех мер предосторожности.


популярное за неделю

Мнение

В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки Евгений Афнагель
Должна быть санкция на арест Лукашенко
Должна быть санкция на арест Лукашенко Зенон Позняк
Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский