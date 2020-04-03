Директор «Витьбы»: Изменения в работе будут, когда заболеет половина народа 43 3.04.2020, 15:03

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Сотрудники предприятия в панике.

Предприятие работает в штатном четырехсменном режиме, на карантин не закрывается, рассказал гендиректор «Витьбы», передает «Радыё Свабода».

«Люди болеют, это так. Но пока мы обходимся теми силами, которые есть. Все четыре цеха работают в штатном режиме», - сказал директор предприятия Александр Гидранович.

Сотрудники «Витьбы» написали журналистам, что «паника началась из-за заболевания работников вафельного цеха»:

«У нас каждый день минус один человек. Рабочие попадают в больницу с воспалением легких. В то же время, начальство ушло либо в отпуск, либо на дистанционную работу из дома».

По словам директора, сотрудники, которые плохо себя чувствуют или у которых есть температура, не допускаются на предприятие. Но изменения в работе «Витьбы» произойдут, когда «заболеет половина людей и некому будет идти на работу».

«Тогда у всех будут изменения, - говорит директор. - Но пока есть большой спрос на продукцию, почему бы не работать? Надо работать, зарабатывать деньги, чтобы потом было на что покупать лекарства и продукты».

Объемы производства «Витьбы» не снизились, в месяц вырабатывается тысяча тонн продукции.

Однако от коронавируса на предприятии принимают меры безопасности.

«Уже почти три недели всем, кто приходит на предприятие, измеряют температуру и обрабатывают руки. Все работники на территории, контактирующие друг с другом, носят маски; потоки смен разделены, чтобы люди не встречались. Время обеда также сдвинуто.

Кого смогли направить на дистанционную работу, те перешли, но это небольшое количество людей, которые могут работать за компьютером, или из юридической службы. А так все в штатном режиме. На территорию предприятия заезжает только транспорт, который доставляет сырье и уезжает, покидает. Всем посторонним вход запрещен».

«Витьба» - одно из крупнейших кондитерских предприятий. Здесь работают около 1,3 тысячи человек. Компания находится в коммунальной собственности.