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Народный карантин
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Ангела Меркель вышла из двухнедельной самоизоляции

  • 3.04.2020, 15:17
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Ангела Меркель вышла из двухнедельной самоизоляции

Она продолжает работу из офиса канцлера Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель после двухнедельной самоизоляции вернулась к работе в своей канцелярии.

Об этом в пятницу объявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Die Welt.

По его словам, в офисе федерального канцлера действуют строгие правила социального дистанцирования, а переговоры с главами других правительств Меркель проводит по телефону или через видеочат.

«Теперь работа продолжается из офиса канцлера», - сказал Зайберт.

Ангела Меркель изолировалась дома 22 марта после того, как узнала, что ее врач получил положительный результат теста на коронавирус.

После этого Меркель трижды проверяли на COVID-19 и все результаты тестирования были отрицательными.


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