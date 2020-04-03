Египтологи обнаружили рисунки внутри 3000-летнего саркофага 3.04.2020, 15:29

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Изображение на дне сохранилось лучше всего.

Рисунки были обнаружены внутри 3000-летнего египетского саркофага после того, как из него впервые за 100 с лишним лет с момента обнаружения извлекли мумию, пишет «Вокруг света».

Шотландские ученые сделали это открытие во время работ по консервации мумии, которую идентифицируют как жрицу или знатную особу из города Фивы по имени Тa-Kr-Hb. Ее останки скоро будут выставлены в новом музее City Hall Museum в Перте (Шотландия).

Консерваторы извлекли мумию из саркофага и неожиданно обнаружили, что на его внутренних стенках нарисованы фигуры египетской богини Запада и плодородия, а также покровительницы умерших Аментет. До сих пор тело погребенной женщины не приходилось поднимать так высоко, чтобы можно было рассмотреть дно саркофага.

Изображение на дне сохранилось лучше всего. На нем можно видеть Аментет в профиль в ее привычном одеянии — красном платье. Ее руки слегка вытянуты, а сама фигура стоит на платформе.

Ученые продолжают исследовать изображения.