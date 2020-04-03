Нефтяники США решили ударить по России и Саудовской Аравии 10 3.04.2020, 15:46

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Американские производители сланцевой нефти предлагают ввести санкции.

Лобби американских производителей сланцевой нефти добивается от Белого дома введения санкций против России и Саудовской Аравии, для того чтобы защитить свою отрасль. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники и экспертов, cообщает РБК.

По данным издания, добытчики сланцевой нефти обратились с просьбой о помощи к Рику Перри — ушедшему в декабре в отставку министру энергетики США из команды Дональда Трампа. Сланцевики считают, что для защиты производства нужно ввести санкции против России и Саудовской Аравии, прекратить сотрудничество с Москвой, или, по возможности, хотя бы прекратить поставки саудовской нефти на крупнейший в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод Motiva, расположенный в Техасе и принадлежащий корпорации Saudi Aramco.

«План А — заставить Саудовскую Аравию и Россию начать диалог и сократить добычу нефти. Но если это займет слишком много времени или не удастся, президент прибегнет к плану B — протекционистским мерам по оказанию помощи американским производителям», — прокомментировал планы Белого дома Боб МакНалли, глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший советник Белого дома.

Приостановка поставок саудовской нефти на НПЗ Motiva становится популярной среди сланцевиков, пишет издание. Перри заявлял, что, следуя американскому законодательству, не является зарегистрированным лоббистом ни одной из отраслей. Вместе с тем, отмечает FT, в недавнем интервью Fox News он высказывал идею о необходимости заставить американские НПЗ перерабатывать только американскую нефть в ближайшие несколько месяцев. Перри заявлял, что даст такой совет президенту.