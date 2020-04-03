В Витебске люди продолжают умирать от пневномнии 11 3.04.2020, 15:58

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Обе жертвы — женщины.

Заместитель начальника главного управления по здравоохранению Николай Каспирович на заседании так называемого областного штаба по борьбе с распространением коронавируса заявил, что в Витебске за сутки от пневмонии умерли два человека, сообщает газета «Витьбичи».

Обе жертвы - женщины. Одна - пенсионерка, которой было более 70 лет, с множественной хронической патологией, осложненной двухсторонней пневмонией. Представители Минздрава заявили, что «результат наличия РНК коронавируса проверяется дополнительно». Скончалась также медицинский работник, которая лечилась от тяжелой двухсторонней пневмонии вирусно-бактериального генеза. Пока нет подтвержденных результатов наличия РНК коронавируса, отмечается в сообщении, пишет kp.by.

Напомним, независимые СМИ и блогеры фиксируют небывалый всплеск пневмонии в Беларуси на фоне пандемии коронавируса.

Сегодня стало известно об еще одной смерти от коронавируса в Витебске. Ночью 2 апреля в Витебском областном клиническом специализированном центре умер военный пенсионер Владимир Сидоров, ему было 70 лет. Он находился на ИВЛ.