закрыть
3 апреля 2020, пятница, 17:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Украина пояснила, почему ввела санкции против белорусских властей

5
  • 3.04.2020, 16:10
  • 4,623
Украина пояснила, почему ввела санкции против белорусских властей
Фото: Getty Images

Киев заявил, что права человека для него являются приоритетом.

Министерство иностранных дел Украины в ответ на запрос «Радыё Свабода» о мотивах присоединения Украины к санкциям ЕС против белорусских властей заявило, что верховенство закона и уважение прав человека и основных свобод являются одним из ключевых приоритетов сотрудничества Украины с ЕС в соответствии с соглашением об ассоциации.

«Согласно статье 7 Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом, стороны должны углублять диалог и сотрудничество и содействовать постепенному сближению в сфере внешней политики и политики безопасности. Украина последовательно придерживается заявлений ЕС в рамках международных организаций о правах человека и основных свободах».

МИД Украины также добавил, что белорусская сторона не обращалась с официальным запросом к Украине по поводу санкций.

«Следует иметь в виду, что Беларусь последовательно голосует в рамках ООН и других международных организаций против резолюций о сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении МИД Украины.

В то же время МИД Украины добавил, что «нынешнее состояние украинско-белорусских отношений свидетельствует об их дружеском и конструктивном характере»:

«Обе стороны заинтересованы в продолжении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, поддержании политического диалога на всех уровнях и развитии межличностных контактов».

Несколько дней назад на официальном сайте Европейского Совета было объявлено присоединении к санкциям против белорусских властей Северной Македонии, Черногории и Албании, членов Европейской зоны свободной торговли - Лихтенштейна и Норвегии, Боснии и Герцеговины и Украина.

Украина подписала соглашение об ассоциации с Европейским союзом в 2014 году.

Какие санкции?

Европейские санкции, продленные до 28 февраля 2021 года, включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которые могут использоваться в Беларуси для репрессий, замораживание счетов и запрет на поездки четырех человек.

Первоначально в список санкций ЕС входили четыре белорусских чиновника - Владимир Наумов, Виктор Шейман, Юрий Сиваков и Дмитрий Павличенко. По данным ЕС, они связаны с исчезновением противников режима Лукашенко в Беларуси в 1999-2000 годах.

Страны, не входящие в ЕС, впервые присоединились к санкциям против Беларуси в 2012 году.


популярное за неделю

Мнение

В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки Евгений Афнагель
Должна быть санкция на арест Лукашенко
Должна быть санкция на арест Лукашенко Зенон Позняк
Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский