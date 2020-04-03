Украина пояснила, почему ввела санкции против белорусских властей 5 3.04.2020, 16:10

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Киев заявил, что права человека для него являются приоритетом.

Министерство иностранных дел Украины в ответ на запрос «Радыё Свабода» о мотивах присоединения Украины к санкциям ЕС против белорусских властей заявило, что верховенство закона и уважение прав человека и основных свобод являются одним из ключевых приоритетов сотрудничества Украины с ЕС в соответствии с соглашением об ассоциации.

«Согласно статье 7 Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом, стороны должны углублять диалог и сотрудничество и содействовать постепенному сближению в сфере внешней политики и политики безопасности. Украина последовательно придерживается заявлений ЕС в рамках международных организаций о правах человека и основных свободах».

МИД Украины также добавил, что белорусская сторона не обращалась с официальным запросом к Украине по поводу санкций.

«Следует иметь в виду, что Беларусь последовательно голосует в рамках ООН и других международных организаций против резолюций о сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении МИД Украины.

В то же время МИД Украины добавил, что «нынешнее состояние украинско-белорусских отношений свидетельствует об их дружеском и конструктивном характере»:

«Обе стороны заинтересованы в продолжении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, поддержании политического диалога на всех уровнях и развитии межличностных контактов».

Несколько дней назад на официальном сайте Европейского Совета было объявлено присоединении к санкциям против белорусских властей Северной Македонии, Черногории и Албании, членов Европейской зоны свободной торговли - Лихтенштейна и Норвегии, Боснии и Герцеговины и Украина.

Украина подписала соглашение об ассоциации с Европейским союзом в 2014 году.

Какие санкции?

Европейские санкции, продленные до 28 февраля 2021 года, включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которые могут использоваться в Беларуси для репрессий, замораживание счетов и запрет на поездки четырех человек.

Первоначально в список санкций ЕС входили четыре белорусских чиновника - Владимир Наумов, Виктор Шейман, Юрий Сиваков и Дмитрий Павличенко. По данным ЕС, они связаны с исчезновением противников режима Лукашенко в Беларуси в 1999-2000 годах.

Страны, не входящие в ЕС, впервые присоединились к санкциям против Беларуси в 2012 году.