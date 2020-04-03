Что известно о новой смерти от коронавируса в Минске 3.04.2020, 16:39

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иллюстрационное фото Reuters

Муж умершей минчанки находится в больнице.

Во 2-й городской клинической больнице Минска скончалась 67-летняя Ольга Деревянко. Сообщалось, что у нее был отек легких, а тест на коронавирус показал положительный результат.

Сын Ольги Николай подтвердил «Радыё Свабода» смерть женщины. Он узнал о смерти матери от своего отца, но еще не видел никаких документов. «Отец сказал, что коронавирус у матери был подтвержден, эта информация поступила в клинику», - говорит Николай.

Он рассказал, что его мать умерла ночью, у нее был отек легких.

«Мы проверили на коронавирус, тест был положительным. Сейчас в больнице отец, его тест еще не готов. Матери было 67 лет. Сегодня была кремация, мы не попали на похороны, ритуальное агентство все взяло на себя».

Николай говорит, что он дома, его жене и детям не разрешается выходить из квартиры, им дали три выходных на работе.

«Это коснулось нас, и теперь мы понимаем, насколько это серьезно», - говорит Николай. - С первых минут мы позвонили, спросили, можем ли мы поддержать нашего отца. Нам сказали, что это невозможно, пока нам запрещено общаться. Его отвезли в первую больницу».

Отец Николая рассказал, что его жена Ольга все время была дома, она на пенсии. Ездила в поликлинику только за неделю до ее смерти по рецепту.

Женщина заболела 29 марта: ночью температура тела поднялась до 39 градусов. Муж вызвал скорую помощь, но жена отказалась от госпитализации, хотя были подозрения на пневмонию. 30 марта к ним пришел участковый терапевт, выслушал женщину и настоял на госпитализации - Ольгу отвезли во 2-ю городскую клиническую больницу.

31 марта муж принес ей необходимые вещи - посуду, постельное белье, ему не разрешили встретиться с женой, он поговорил по телефону. Позже он все еще звонил жене, но женщина не подняла трубку. Он позвонил на пост,и там ему сказали, что Ольга находится в реанимации. А утром 1 апреля ему позвонили и сказали, что его жена умерла в час ночи.

«Уже после обеда, когда я вернулся домой, мне позвонили из клиники и сказали, что тест на коронавирус у жены был положительным. Меня вызвали в клинику. Мое дыхание послушала начальник терапевтического отделения - мои легкие оказались чистыми, температуры вообще не было. Она сказала, что после результатов моего теста они позвонят», - сказал муж погибшей.

К ночи температура поднялась до 37,4. Мужчина вызвал скорую помощь, его увезли. В настоящее время он находится на карантине в Минском онкологическом центре при Академии наук, часть которого теперь преобразована для получения контактов с коронавирусом. Чувствует себя хорошо - только жалуется на небольшую температуру и немного болит горло.

Перед карантином мужчина пошел на работу. Говорят, что команда уже знает о ситуации, кто-то даже сделал тест на коронавирус.