Архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал белорусов оставаться дома 3.04.2020, 16:52

Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Глава белорусского католического епископата выступил со специальным обращением.

Глава Католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич попросил верующих в связи с пандемией COVID-19 воздержаться от посещения костелов и участвовать в праздничных богослужениях через онлайн-трансляции, пишет catholic.by.

В специальном обращении к духовенству и верующим Минско-Могилевской архидиоцезии, иерарх пишет следующее:

«Обращаюсь к верующим, особенно к людям почтенного возраста, лицам с симптомами болезни и к тем, кто испытывает страх заражения, с просьбой в эти сложные дни пользоваться данной ранее диспенсой, оставаться дома и участвовать в богослужениях Великой недели через средства массовой коммуникации».

Глава белорусского католического епископата благодарит за понимание и одновременно призывает не поддаваться панике.

Митрополит Минско-Могилевский напоминает о необходимости личной молитвы и возможности духовного участия в богослужениях с помощью трансляций по телевидению, на портале Catholic.by и на других ресурсах.

«Осознавая вызванные пандемией коронавируса сложности как в личной и общественной жизни, так и в религиозной практике, всех верующих поручаю опеке матери Божьей Будславской, заступнице Беларуси, и Святого Роха, заступника от заразных болезней, с надеждой на их заступничество перед Богом в предотвращении этой болезни и от всего сердца благословляю», - завершает свое сообщение архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

В это воскресенье католики отмечают Вербное воскресенье, а 12 апреля празднуют Пасху.