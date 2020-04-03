закрыть
3 апреля 2020, пятница, 17:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Раскрыта 1400-летняя загадка «красного знака» в небе Японии

  • 3.04.2020, 16:54
Раскрыта 1400-летняя загадка «красного знака» в небе Японии

Алый веер долгое время не давал покоя астрономам.

Согласно историческим записям, 30 декабря 620 года в небе Японии появился «красный знак» в форме «хвоста фазана». В те времена его сочли плохим предзнаменованием. Современные ученые задавались вопросом, было это явление подобным Северному сиянию или это был, например, хвост кометы, пишет «Популярная механика».

Рюхо Катаока, изучающий космическую погоду в Национальном институте полярных исследований Японии, и его коллеги решили исследовать странное древнее явление и начали со сравнения его исторического описания с современными знаниями о полярных сияниях. Обычно сияния имеют зеленый цвет, но порой могут окрашиваться и в красный, что зависит от того, какие элементы в атмосфере Земли активируются заряженными частицами.

Команда ученых исследовала и более поздние описания полярных сияний, которые наблюдались над Японией и напоминали собой красный веер. Они также составили карту того, как могло выглядеть изменяющееся магнитное поле Земли в те времена, предполагая, что в 620 году Япония находилась на широте около 33 градусов, а не на 25-ти, как сегодня. Это и объясняет появление столь необычного полярного сияния.

Но исследователи также изучили и другую гипотезу «красного знака», согласно которой он был вызван кометой. Но тогда как объяснить красный цвет? Кроме того, ученые определили — в то время вероятность появления кометы была мала.

«Это интересный пример того, что современная наука может извлечь пользу из древних японских записей», — сказал Катаока.


популярное за неделю

Мнение

В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки Евгений Афнагель
Должна быть санкция на арест Лукашенко
Должна быть санкция на арест Лукашенко Зенон Позняк
Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский