Раскрыта 1400-летняя загадка «красного знака» в небе Японии 3.04.2020, 16:54

Алый веер долгое время не давал покоя астрономам.

Согласно историческим записям, 30 декабря 620 года в небе Японии появился «красный знак» в форме «хвоста фазана». В те времена его сочли плохим предзнаменованием. Современные ученые задавались вопросом, было это явление подобным Северному сиянию или это был, например, хвост кометы, пишет «Популярная механика».

Рюхо Катаока, изучающий космическую погоду в Национальном институте полярных исследований Японии, и его коллеги решили исследовать странное древнее явление и начали со сравнения его исторического описания с современными знаниями о полярных сияниях. Обычно сияния имеют зеленый цвет, но порой могут окрашиваться и в красный, что зависит от того, какие элементы в атмосфере Земли активируются заряженными частицами.

Команда ученых исследовала и более поздние описания полярных сияний, которые наблюдались над Японией и напоминали собой красный веер. Они также составили карту того, как могло выглядеть изменяющееся магнитное поле Земли в те времена, предполагая, что в 620 году Япония находилась на широте около 33 градусов, а не на 25-ти, как сегодня. Это и объясняет появление столь необычного полярного сияния.

Но исследователи также изучили и другую гипотезу «красного знака», согласно которой он был вызван кометой. Но тогда как объяснить красный цвет? Кроме того, ученые определили — в то время вероятность появления кометы была мала.

«Это интересный пример того, что современная наука может извлечь пользу из древних японских записей», — сказал Катаока.