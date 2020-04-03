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Народный карантин
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Маски сброшены

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  • Виктор Горбачев
  • 3.04.2020, 17:11
  • 2,395
Маски сброшены
Виктор Горбачев

Перед нами очень плохие актеры.

Да-да, господа. Маски сброшены. Нет, то что они были всегда, это факт. Но вот, в этой ситуации, если кто еще и сомневался, все стало на свое места. Король голый. И не только король, но и все его свита и команда. И все прочие подпевалы. Все эти десятилетия они притворялись и играли спектакль. Лживый спектакль о "любви". Теперь даже тот, кто в поле и на тракторе, понимает, что перед ним плохие актеры и роль их отвратительная. Даже тот, кто далек от интернета - понимает всю беду и горе от этих актеров. Перед нами - никто! Перед нами - очень плохие актеры.

Не будем сейчас доказывать или отрицать наличие коронавируса. Не будем говорить, рукотворное это летающее существо или cамо в этот мир вошло. Однако - это факт и все перед нами.

Этот вирус - как лакмусовая бумага для всех и всего. И в первую очередь для властей во всех государствах. Это как экзамен, как тест. Тест от вируса. И всем открывается истинное лица властей.

Наши власти этот тест провалили. Экзамен завален окончательно. Да-да. Маски сброшены. Полная неподготовленность и неумение в сложной ситуации держать удар и быть вместе с народом. Словоблудие. Обещания и разговоры про "потом" расскажу. Полный бред. Думы только о себе и своем кресле. Все остальное для них не важно.

Можно долго говорить о том, что из себя представляет эта власть и какие приоритеты для них важнее. Парады, фестивали, турниры имени себя и прочие субботники - это в лидирующих позициях. Экономика.

А человек? А что, человек? А где этот человек? Казна пуста и проедена. Пущена не по назначению. И не говорите, что мне это кажется.

Нынешнее поведение властей и все что мы видим сейчас вокруг - это окончательный провал их затянувшегося спектакля. Лживого и мерзкого "спектакля". Вот уже как 25 лет как заезженная пластинка ни о чем.

В утиль. Только в утиль! Маски сброшены.

Виктор Горбачев, "Фейсбук"


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