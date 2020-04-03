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В Беларуси скоро резко потеплеет

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  • 3.04.2020, 17:29
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В Беларуси скоро резко потеплеет

Но ночью будет минусовая температура.

В ближайшие дни – субботу и воскресенье 3-4 апреля – в Беларуси будет не теплее +13 °С днем и не холоднее -6 °С ночью. С понедельника температура начнет заметно повышаться, но ночью все равно пока будет морозно. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет Минприроды.

6 апреля, в понедельник, ночью будет мороз от −8 до −1°С, а днем воздух прогреется до +12…+19°С.

7 апреля, во вторник, ночью будет −2…+4 °С, а днем еще теплее, чем в понедельник – до +20 °С.

8 апреля, в среду, температура воздуха минимальная ночью 0…+6°С, максимальная днем +13…+18°С, местами по югу до +20°С.

Все эти дни обещают малооблачную погоду без осадков.


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