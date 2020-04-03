За деньги на аренду самолета для митрополита Павла можно было купить 55 тысяч масок 41 3.04.2020, 17:40

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Стоимость самого самолета — $5 миллионов.

Как сообщал сайт Сharter97.org, вчера представитель РПЦ в Беларуси митрополит Павел облетел Беларусь на самолете.

Сделал он это с копиями Креста преподобной Евфросинии Полоцкой, Жировичской и Державной икон Пресвятой Богородицы и иконы святителя Луки Крымского, а также крестом-мощевиком с частицей Животворящего Древа Креста Господня и частицами мощей многих святых.

Митрополит Павел и сопровождающие священнослужители совершили молебное пение о прекращении распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает The Village Беларусь, в твиттере у известного белорусского авиаспоттера Дмитрия Молоковича обратили внимание, что, судя по данным сервиса FlightRadar24, полет длился 4 часа 19 минут. Летели священники на самолете Pilatus PC–12 авиакомпании BySky.

Фрахтование одного часа полета такого самолета стоит от 670 до 1.100 долларов, или в среднем 885 долларов. Значит, полет обошелся примерно в 3.800 долларов, или примерно в 9.960 рублей по вчерашнему курсу.

Аптечный агрегатор Tabletka.by показывает, что минимальная розничная стоимость однослойной медицинской маски составляет 18 копеек. Значит, за стоимость полета митрополита можно было бы купить и раздать медикам 55.337 масок.