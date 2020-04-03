закрыть
3 апреля 2020, пятница, 20:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

За деньги на аренду самолета для митрополита Павла можно было купить 55 тысяч масок

41
  • 3.04.2020, 17:40
  • 8,379
За деньги на аренду самолета для митрополита Павла можно было купить 55 тысяч масок

Стоимость самого самолета — $5 миллионов.

Как сообщал сайт Сharter97.org, вчера представитель РПЦ в Беларуси митрополит Павел облетел Беларусь на самолете.

Сделал он это с копиями Креста преподобной Евфросинии Полоцкой, Жировичской и Державной икон Пресвятой Богородицы и иконы святителя Луки Крымского, а также крестом-мощевиком с частицей Животворящего Древа Креста Господня и частицами мощей многих святых.

Митрополит Павел и сопровождающие священнослужители совершили молебное пение о прекращении распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает The Village Беларусь, в твиттере у известного белорусского авиаспоттера Дмитрия Молоковича обратили внимание, что, судя по данным сервиса FlightRadar24, полет длился 4 часа 19 минут. Летели священники на самолете Pilatus PC–12 авиакомпании BySky.

Фрахтование одного часа полета такого самолета стоит от 670 до 1.100 долларов, или в среднем 885 долларов. Значит, полет обошелся примерно в 3.800 долларов, или примерно в 9.960 рублей по вчерашнему курсу.

Аптечный агрегатор Tabletka.by показывает, что минимальная розничная стоимость однослойной медицинской маски составляет 18 копеек. Значит, за стоимость полета митрополита можно было бы купить и раздать медикам 55.337 масок.


популярное за неделю

Мнение

В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки Евгений Афнагель
Должна быть санкция на арест Лукашенко
Должна быть санкция на арест Лукашенко Зенон Позняк
Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский