В США призывают к общенациональному локдауну 3.04.2020, 17:56

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Фото: John Lamparski/Getty Images

За сутки умерли 1169 человек, инфицированных коронавирусом.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи рекомендовал всем американским штатам имплементировать постановление "всем оставаться дома" для борьбы с распространением коронавируса, сообщает "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на Axios.

Эта рекомендация противоречит заявлениям президента США Дональда Трампа о "гибкости". Власти почти 40 штатов ввели карантин, людям сказали оставаться дома и социально дистанцироваться для борьбы с пандемией нового коронавируса. Однако эти предписания различаются по строгости и продолжительности.

Тем временем в США за сутки от коронавируса скончались больше тысячи человек, что стало самым высоким показателем смертности в мире во время пандемии. По данным Университета Джона Хопкинса, который в режиме реального времени отслеживает ситуацию с пандемией, за четверг умерли 1169 человек, инфицированных коронавирусом. Ранее такой антирекорд принадлежал Италии, где 27 марта скончались 969 человек. Всего в США скончались более шести тысяч человек.

Во вторник Белый дом опубликовал руководство по охране здоровья в рамках своего нового плана "30 дней, чтобы замедлить распространение", срок действия которого истекает 30 апреля. Координатор целевой группы по коронавирусу в Белом доме Биркс заявила на брифинге, что, по оценкам, от 1 до 2 миллионов в США могут умереть от вируса если не принять меры.

По словам Биркс, при наличии социальных различий и решительных мер общественного здравоохранения прогнозирует гибель 100 000-240 000 человек в США.