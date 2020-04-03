закрыть
3 апреля 2020, пятница, 20:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

В США призывают к общенациональному локдауну

  • 3.04.2020, 17:56
  • 4,335
В США призывают к общенациональному локдауну
Фото: John Lamparski/Getty Images

За сутки умерли 1169 человек, инфицированных коронавирусом.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи рекомендовал всем американским штатам имплементировать постановление "всем оставаться дома" для борьбы с распространением коронавируса, сообщает "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на Axios.

Эта рекомендация противоречит заявлениям президента США Дональда Трампа о "гибкости". Власти почти 40 штатов ввели карантин, людям сказали оставаться дома и социально дистанцироваться для борьбы с пандемией нового коронавируса. Однако эти предписания различаются по строгости и продолжительности.

Тем временем в США за сутки от коронавируса скончались больше тысячи человек, что стало самым высоким показателем смертности в мире во время пандемии. По данным Университета Джона Хопкинса, который в режиме реального времени отслеживает ситуацию с пандемией, за четверг умерли 1169 человек, инфицированных коронавирусом. Ранее такой антирекорд принадлежал Италии, где 27 марта скончались 969 человек. Всего в США скончались более шести тысяч человек.

Во вторник Белый дом опубликовал руководство по охране здоровья в рамках своего нового плана "30 дней, чтобы замедлить распространение", срок действия которого истекает 30 апреля. Координатор целевой группы по коронавирусу в Белом доме Биркс заявила на брифинге, что, по оценкам, от 1 до 2 миллионов в США могут умереть от вируса если не принять меры.

По словам Биркс, при наличии социальных различий и решительных мер общественного здравоохранения прогнозирует гибель 100 000-240 000 человек в США.


популярное за неделю

Мнение

В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки Евгений Афнагель
Должна быть санкция на арест Лукашенко
Должна быть санкция на арест Лукашенко Зенон Позняк
Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский