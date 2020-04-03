«Тест на коронавирус не делают, говорят, симптомы другие» 7 3.04.2020, 18:34

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Пациентка рассказала, что происходит в одной из больниц Гродно.

Читательница, которая в конце марта попала в пульмонологическое отделение больницы №2, обратилась в hrodna.life.

Женщина говорит, что ее болезнь началась с першения в горле. Других симптомов не было, поэтому Светлана (имя изменили по просьбе героини) подумала, что это аллергия. Через 3-4 дня появился сухой кашель, но температуры не было. Женщина продолжала списывать все на аллергию.

В этот момент Светлана уже работала удаленно, поэтому сначала не пошла к врачам.

Не могла сделать полный вдох

«До 24 марта меня ничто, кроме кашля, не беспокоило, пока не дошло до того, что я не могла сделать полный вдох, появилась боль в груди», – вспоминает Светлана.

Женщина испугалась и пошла в клинику.

- Они внимательно осмотрели меня и предположили, что у меня болят мышцы, потому что я много кашляю. Отправили на обычный анализ крови. Он был хороший, хоть в космос лететь. Выписали несколько лекарств, - рассказывает женщина.

26 марта Светлана снова пошла в поликлинику, так как ее состояние ухудшилось, и температура начала расти. 30-го ее забрали в больницу.

Большинство пациентов – пожилые люди

Светлана утверждает, что по состоянию на 31 марта в пульмонологическом отделении находилось 60 человек. Последнее свободное место в ее палате заняли 1 апреля.

По ее наблюдениям, молодежи почти нет, людей среднего возраста тоже. Большинство пациентов – пожилые люди. Многие из них в пульмонологическом отделении не первый раз.

- У меня диагноз «обструктивный бронхит с подозрением на пневмонию». Но на снимках не увидели воспаления легких».

Медицинский персонал ходит в масках и перчатках, у входа в больницу есть контрольно-пропускной пункт, даже нам с мужем не разрешили пройти. Пускают родственников только тех пациентов, которым нужна помощь, чтобы занести вещи. Внутри все постоянно обрабатывают, кварцуют, везде есть антисептики. Единственное, на что жаловались медсестры, иногда не хватает перчаток и масок, - делится Светлана.

Светлана говорит, что ни один из тех, с кем она столкнулась в отделении, не был проверен на коронавирус, хотя людей просили сделать это. Она добавила, что в личных беседах сотрудники сказали, что некоторые люди проходили тесты, но во всех случаях результат был отрицательным, поскольку их не перевозили в другое учреждение.

- Я попросила провести тест на коронавирус, но мне отказали. Они ссылались на то, что у меня другие симптомы и картина отличается от коронавируса. Доктор успокоил и добавил: «Ну, найдут у вас этот вирус. И что? Лечение останется прежним», - делится женщина.

В то же время Светлана отмечает, что с самого первого визита в клинику врачи спрашивают, была ли она за границей и не общалась ли она с больными.

Светлана говорит, что в больнице ходят слухи, будто терапевтическое отделение временно перепрофилируют в пульмонологическое.

Светлана предполагает, что это могут сделать, чтобы иметь какой-то резерв.