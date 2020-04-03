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Ученые назвали лучшее растение для очистки воздуха

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  • 3.04.2020, 18:41
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Ученые назвали лучшее растение для очистки воздуха
иллюстрационное Фото

Здоровье человека во многом зависит именно от качества воздуха.

Учёные из США в рамках программы «Чистый воздух» исследовали методы очистки воздуха внутри космических станций, пишет lenta.ua. Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства выявили, что зелёные растения могут поглощать вредные вещества.

В эксперименте участвовали 19 комнатных растений, по всем параметрам лидирует бамбук, он способен не только очистить воздух, но и уничтожить наибольшее количество токсинов, оказывая положительное влияние на жизнь человека.

Для максимального эффекта учёные рекомендуют устанавливать 2-3 растения на 30 кв. м. Здоровье человека во многом зависит от качества воздуха, вот почему содержание в доме этого цветка оправдано, бамбук даже может поднять настроение.

Исследователи отметили, что зачастую воздух в помещениях загрязнён на 90% пылью или химическими веществами, которые выделяются из обычных бытовых средств и предметов обихода. Это очень вредно, под категорию риска попадают дети, астматики и аллергики. А вот комнатные растения очень важны для здоровья, примерно на 10% воздух, которым дышит человек, увлажняется за счет горшечных цветов. Они очищают воздух, оказывают положительное влияние на общее состояние организма, снимают стресс, усталость, помогают бороться с бессонницей и даже улучшают репродуктивность.


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