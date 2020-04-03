Фотофакт: Народный карантин в Могилеве 10 3.04.2020, 18:51

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Город опустел.

Жителям Могилёва, на официальном уровне. не запрещено ходить по улице без масок и пользоваться общественным транспортом. В городе нет карантина из-за коронавируса. Но Могилев явно опустел. «Могилевская весна» прошлась вчера вечером по центру и запечатлела голые улицы.

Самым людным местом оказался отрезок пешеходной улицы Ленинской, стартующий от недавно закрывшегося драмтеатра. Здесь можно уже увидеть могилевчан, которые принципиально ходят в масках и держат дистанцию в два метра.

Обстановка достаточно нервная: прямо на глазах у журналистов двое друзей встретились и шарахнулись друг от друга вместо рукопожатия. С нерадостной улыбкой объяснили друг другу – коронавирус.

Время с шести до восьми вечера самое «тусовочное», но людей нет. Около семи начинают сгущаться сумерки. И пустая Ленинская выглядит действительно жутковато. Особенно когда возле общежития университета за минут десять прошло всего два человека.

На месте заведения – только ветер и пустота. Стеклянные двери уличного павильона закрыты, внутри темнота.

Пустота улицы и никому не нужные теперь витрины вдали создают свою атмосферу.

Местами Могилёв теперь напоминает коронавирусную Италию.

«Столица» могилёвских подростков – торговый центр «Атриум». Ещё неделю назад вечером здесь от самокатчиков, скейтеров и зевак рябило в глазах. Молодёжь зависала до самого закрытия.

Второй и третий этажи здания отданы под фудкорт и кинотеатры. Последние пустуют, но не закрываются. Как сообщила девушка, дежурившая на кассе, работают всего два кинозала, а сам кинотеатр ввёл особый режим работы: сеансы в будние дни начинаются с 17 часов, а промежутки между ними увеличены. В выходные посмотреть фильм можно с 15.00.

Лишним будет говорить, что все магазины в торговом центре пустуют. Даже на двух этажах популярного ресторана «Васількі» были замечены всего два клиента. Всегда шумный фудкорт выглядит необычно.

Напомним, 2 апреля лидеры белорусской оппозиции и общественные деятели выступили с новым обращением. Они призвали белорусов продлить Народный карантин до конца апреля.