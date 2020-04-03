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Коронавирус в Британии: число умерших и новых больных продолжает расти

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  • 3.04.2020, 18:57
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Коронавирус в Британии: число умерших и новых больных продолжает расти
иллюстрационное Фото: epa

В Великобритании от коронавируса за последние сутки умерли 684 человека.

Общее количество погибших в стране сейчас составляет 3605. Как сообщает "Европейская правда", соответствующие данные обнародовал британский Департамент здравоохранения и социальной помощи.

Ежедневное количество смертей от коронавируса продолжает расти, днем ранее было зафиксировано 569 летальных случаев.

Число подтвержденных случаев коронавируса в сутки выросло на 4450, что на 210 больше, чем вчера. Количество новых случаев также растет несколько дней подряд.

По состоянию на 9:00 3 марта тесты на коронавирус в стране сдали 173 784 человек.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу заявил, что остается в изоляции, поскольку у него все еще есть легкие симптомы коронавируса.

Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.

Кроме него, заразились и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, и наследник британского престола принц Чарльз, который, впрочем, уже вышел из семидневного карантина.


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