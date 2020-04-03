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Врач из Борисова: В инфекционной больнице заразившиеся лежат не в боксах, а обычных общих палатах

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  • 3.04.2020, 19:09
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Врач из Борисова: В инфекционной больнице заразившиеся лежат не в боксах, а обычных общих палатах

Белорусские больницы на 80% не готовы к принятию вирусных больных.

В Борисове для лечения больных коронавирусной инфекцией объединили две больницы: городскую инфекционную и центральную районную. Читатель телеграмм-канала «Баста» пообщался с одним из врачей учреждения и тезисно рассказал о информации, которую получил:

- Больницы на 80 процентов не готовы к принятию вирусных больных.

- Не хватает ПЧК (противочумных костюмов) первого типа. Как было в наличии по санитарным нормам шесть костюмов (по два на сестру, врача, санитара) так и осталось.

- Нет бактерицидных облучателей, которые обеззараживают помещение в отсутствие пациентов. В наличии лишь ограниченное количество, положенное по санитарным нормам.

- Отсутствуют бактерицидные рециркуляторы.

- Нет возможности проводить кварцевания палат, потому что в

палатах нет тамбуров.

- Получено только 300 респираторов на две больницы, работников в больницах больше 400.

- Отсутствуют респираторы многоразового использования.

- Отсутствуют защитные очки.

- Отсутствуют специальные палочки для мазка с вискозной ватой – используют обычные палочками для чистки ушей.

- Защита медработников абсолютно отсутствует.

- В наличии лишь поддерживающие больных лекарства и антибиотики.

- Все остальное, обязанное быть в наличии в больнице при эпидемиологической ситуации, как для пациентов так и для медперсонала, пытаются собирать по району и области.

- С просьбами о помощи в поставках/закупке оборудования/препаратов

следует писать в главное управления Минздрава. То есть, Минздрав сам не мониторит больницы.

- На базах Минздрава ничего нет!

- Недостаточно емкостей по дезинфекции одежды медперсонала, но с поиском и доставкой емкостей на добровольных началах помогают близлежащие заводы.

- Центр гигиены отказался выдавать пробирки и палочки, предложив больнице заняться их самостоятельным поиском.

- Медперсонал отказывается работать в таких условиях и пишет заявления о увольнении,

увольняется много санитарок пенсионного возраста.

- Инфекционная больница переполнена. Обычных пациентов выписывают чтобы принимать пациентов с коронавирусом, и перераспределяют по районным участковым больницам и

профилакториям/санаториям.

- Количество зараженных скрывается, на прошлой неделе в больницу привезли 6 детей с подозрением на коронавирус.

- Тяжелые больные лежат в инфекционной больнице, контактные в

обычной.

- В инфекционной больнице заразившиеся лежат не в боксах, а в обычных общих палатах без тамбуров. На каждом этаже только один туалет, душевая/ванная и общий коридор.

- Для персонала нет ни тамбуров ни других специально отведённых мест, где можно провести личную дезинфекцию и переодеться.

- С медработниками постоянно проводится идеологическая работа о том, чтобы никакая информация не выходила из стен больницы.

- Респираторы, которыми пользуются работники проходят дезинфекцию лишь раз в неделю, хотя обязательна ежедневная дезинфекция.

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